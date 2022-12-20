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Коммерсантъ FM
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Карьера победителей

Статистика

Пеле

Родился 23 октября 1940 года.

С 1956 по 1974 год выступал за «Сантос» (Бразилия), с 1975 по 1977 год — за «Нью-Йорк Космос» (США).

Шестикратный чемпион Бразилии (1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1967). Двукратный обладатель Кубка Либертадорес (1962, 1963). Победитель Североамериканской футбольной лиги (1977).

В сборной Бразилии выступал с 1957 по 1971 год. Сыграл 92 матча, забил 77 голов. Трехкратный чемпион мира (1958, 1962, 1970). В финальных стадиях чемпионатов мира принял участие четыре раза (1958, 1962, 1966, 1970), сыграл 14 матчей, забил 12 голов.

Диего Марадона

Родился 30 октября 1960 года. Умер 25 ноября 2020 года.

С 1976 по 1981 год выступал за «Архентинос Хуниорс» (Аргентина), с 1981 по 1982 год — за «Бока Хуниорс» (Аргентина), с 1982 по 1984 год — за «Барселону» (Испания), с 1984 по 1991 год — за «Наполи» (Италия), с 1992 по 1993 год — за «Севилью» (Испания), с 1993 по 1994 год — за «Ньюэллс Олд Бойз» (Аргентина), с 1995 по 1997 год — за «Бока Хуниорс» (Аргентина).

Чемпион Аргентины (1981). Двукратный чемпион Италии (1986/87, 1989/90). Обладатель Кубка UEFA (1988/89).

В сборной Аргентины выступал с 1977 по 1994 год. Сыграл 91 матч, забил 34 гола. Чемпион мира (1986). В финальных стадиях чемпионатов мира принял участие четыре раза (1982, 1986, 1990, 1994), сыграл 21 матч, забил 8 голов.

Лионель Месси

Родился 24 июня 1987 года.

С 2004 по 2021 год выступал за «Барселону» (Испания), с 2021 года — за ПСЖ (Франция). Четырехкратный победитель Лиги чемпионов (2005/06, 2008/09, 2010/11, 2014/15). Трехкратный победитель клубного чемпионата мира FIFA (2009, 2011, 2015). Десятикратный чемпион Испании (2004/05, 2005/06, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2012/13, 2014/15, 2015/16, 2017/18, 2018/19). Чемпион Франции (2021/22).

В сборной Аргентины выступает с 2005 года. Провел 172 матча, забил 98 голов. Чемпион мира (2022). Чемпион Южной Америки (2021). Олимпийский чемпион (2008). В финальных стадиях чемпионатов мира принял участие пять раз (2006, 2010, 2014, 2018, 2022), сыграл 26 матчей, забил 13 голов.

Семикратный обладатель «Золотого мяча» (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021).

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