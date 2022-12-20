АО ОТЛК ЕРА

АО «Объединенная транспортно-логистическая компания — Евразийский железнодорожный альянс» — оператор транзитных контейнерных сервисов между Китаем и Европой через Россию, Казахстан и Белоруссию. Создано на базе АО ОТЛК в результате реорганизации, стало его правопреемником в области производственной деятельности. Учреждено на паритетных началах ОАО РЖД, ГО «Белорусская железная дорога» и АО «НК "Казахстан темир жолы"». Объем перевозок ОТЛК ЕРА в 2021 году — 692,5 тыс. TEU (рост на 27% к 2020 году). По состоянию на декабрь сервисами компании было перевезено 654,4 тыс. TEU. Выручка ОТЛК ЕРА по РСБУ по итогам 2021 года — 64,9 млрд руб. (на 31,5% выше уровня 2020 года), чистая прибыль — 4,7 млрд руб. (на 8% выше).