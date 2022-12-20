Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Гром Алексей Николаевич

Личное дело

Родился 10 сентября 1971 года в Москве. В 1993 году окончил МИИТ по специальности «инженер путей сообщения». В 2004 году — Stockholm School of Economics. Начал карьеру в 1993 году в ТОО «Система» инженером, в 1997 году возглавил ЗАО «Транском». В 2000 году работал начальником департамента продаж транспортных услуг ЗАО «Компания "Русский мир"», в 2001–2003 годах — заместитель директора по логистике ЗАО ЮКОС-РМ, с 2003 года — гендиректор ЗАО «ЮКОС-Транссервис». В 2007 году назначен первым заместителем, затем гендиректором ООО «Фирма "Трансгарант"». С января 2008 года — управляющий директор, член правления, вице-президент по железнодорожному дивизиону УК FESCO. В 2011 году вошел в советы директоров «Трансконтейнера» и ЗАО «Русская тройка», в 2012 году — в наблюдательный совет ВМТП, стал вице-президентом по железнодорожному дивизиону, первым вице-президентом ДВМП. С 2012 года — член правления OYI Nurminen Logistics (Финляндия), с 2014 года — член совета директоров ООО «Рэйл ПРО». В мае того же года стал первым заместителем гендиректора ООО ПО ОТЛК, в январе 2016 года — первым вице-президентом АО ОТЛК. С 2016 года — член совета директоров Coalco Development. С 29 марта 2016 года — президент АО ОТЛК, с 2 апреля 2018 года — генеральный директор и председатель правления ОТЛК ЕРА. Женат, трое детей.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...