Гром Алексей Николаевич

Родился 10 сентября 1971 года в Москве. В 1993 году окончил МИИТ по специальности «инженер путей сообщения». В 2004 году — Stockholm School of Economics. Начал карьеру в 1993 году в ТОО «Система» инженером, в 1997 году возглавил ЗАО «Транском». В 2000 году работал начальником департамента продаж транспортных услуг ЗАО «Компания "Русский мир"», в 2001–2003 годах — заместитель директора по логистике ЗАО ЮКОС-РМ, с 2003 года — гендиректор ЗАО «ЮКОС-Транссервис». В 2007 году назначен первым заместителем, затем гендиректором ООО «Фирма "Трансгарант"». С января 2008 года — управляющий директор, член правления, вице-президент по железнодорожному дивизиону УК FESCO. В 2011 году вошел в советы директоров «Трансконтейнера» и ЗАО «Русская тройка», в 2012 году — в наблюдательный совет ВМТП, стал вице-президентом по железнодорожному дивизиону, первым вице-президентом ДВМП. С 2012 года — член правления OYI Nurminen Logistics (Финляндия), с 2014 года — член совета директоров ООО «Рэйл ПРО». В мае того же года стал первым заместителем гендиректора ООО ПО ОТЛК, в январе 2016 года — первым вице-президентом АО ОТЛК. С 2016 года — член совета директоров Coalco Development. С 29 марта 2016 года — президент АО ОТЛК, с 2 апреля 2018 года — генеральный директор и председатель правления ОТЛК ЕРА. Женат, трое детей.