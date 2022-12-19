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Коммерсантъ FM
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Названы ведущие «Новогоднего голубого огонька» на телеканале «Россия»

Ведущими программы «Новогодний голубой огонек» на телеканале «Россия» будут Николай Басков, Ангелина Вовк, Татьяна Веденеева, Андрей Малахов, Мария Ситтель и Дмитрий Губерниев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ВГТРК.

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Николай Басков

Николай Басков

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Ангелина Вовк

Ангелина Вовк

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Татьяна Веденеева

Татьяна Веденеева

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Андрей Малахов

Андрей Малахов

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Дмитрий Губерниев

Дмитрий Губерниев

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Мария Ситтель

Мария Ситтель

Фото: Пресс-служба президента РФ

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Николай Басков

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Ангелина Вовк

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Татьяна Веденеева

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Андрей Малахов

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Дмитрий Губерниев

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Мария Ситтель

Фото: Пресс-служба президента РФ

«После новогоднего обращения президента России с последним ударом курантов начинается главная программа праздничной ночи — "Новогодний голубой огонек"»,— сообщает пресс-служба.

«Почетными гостями "Огонька" станут герои России, прибывшие с передовой специальной военной операции»,— также заявили там.

«Голубой огонек» — телевизионная музыкально-развлекательная программа, выходившая в эфир на Первой программе Центрального телевидения СССР с 1962 по 1991 год. С 1998 года выходила ежегодно в новогоднюю ночь на телеканале «Россия 1» под названием «Голубой огонек на Шаболовке».

«Новогодний голубой огонек» для телеканала «Россия 1» начали снимать в начале декабря, сообщал ранее v1.ru. Съемки праздничного шоу на «Первом новогоднем» стартовали 2 декабря и продлятся ориентировочно до 20 числа.

Подробнее о телепрограмме на Новый год читайте в публикации «Ъ» «В ожидании голубого огонька».

Мария Федотова

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