Украинский «Энергоатом» договорился с Urenco о поставках обогащенного урана с 2026 года

Международная компания Urenco, занимающаяся поставками обогащенного урана для использования его в качестве топлива на АЭС, будет экспортировать его украинскому «Энергоатому». Об этом договорились президент «Энергоатома» Петр Котин и главный исполнительный директор Urenco Борис Шухт, сказано в Telegram энергокомпании Украины. Поставлять уран Urenco станет с 2026 года на долгосрочной основе.

Также представители организаций обсудили увеличение объема экспорта обогащенного урана американской компании Westinghouse. Поставки рассчитаны для производства ядерного топлива для украинских АЭС в 2024-2025 годы.

В 2019 году «Энергоатом» и Urenco заключили соглашение о поставках обогащенного урана. В марте украинская компания сообщила о полном отказе от закупки ядерного топлива России.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Полина Собакина