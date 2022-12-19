«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Что происходит на глобальных рынках? Какие есть варианты для инвестиций? И что делать инвесторам в сложившейся обстановке? Об этом экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов побеседовал со старшим аналитиком по акциям Альфа-банка Анной Курбатовой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Олег Богданов: Пора подводить итоги года, завершается очень непростой 2022-й, и на российском рынке было много разных историй — и не очень хороших, и достаточно убедительных. Технологический сегмент, который мы рекомендовали покупать и нашим слушателям, был неоднороден, но есть две компании — это «Яндекс» и Positive Technologies — они привлекают внимание. Какие у них перспективы на 2023 год?

Анна Курбатова: Бумаги Positive Technologies вели себя неоднородно. На этой неделе год с момента их прямого листинга, и первая котировка была отмечена на уровне 995 руб., но затем, уже к началу января 2022-го они несколько упали — до 850 руб. Сейчас Positive Technologies таргетирует уже примерно двукратный рост ежегодно.

Акции «Яндекса» по-прежнему остаются перспективными. Основные точки кризиса с точки зрения бизнеса компания прошла и выиграла от консолидации рынка. Возникала некая неопределенность для инвесторов из-за перевода материнской структуры из нидерландской юрисдикции в российскую, но, с точки зрения бизнес-показателей, «Яндекс» продолжит давать очень хорошие результаты.

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