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Сотрудникам завода Hyundai в Петербурге объявили о грядущих сокращениях

Руководство завода корейского концерна Hyundai в Санкт-Петербурге объявил сотрудникам о грядущих сокращений. Об этом «Ъ-СПб» 19 декабря сообщили в пресс-службе.

«Из-за продолжающейся приостановки производственных процессов компания «Хендэ Мотор» предпринимает шаги по оптимизации штата персонала в России»,— говорится в сообщении.

Увольнение сотрудников будет происходить с 23 января по 17 февраля. Компания обещает выполнить все соцобязательства перед сотрудниками, которых это затронет, включая выплату выходного пособия для уволившихся по соглашению сторон.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что завод Huyndai в Петербурге останется в простое до конца года.

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