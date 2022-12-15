Завод Huyndai в Петербурге останется в простое до конца года

Завод Huyndai в Санкт-Петербурге, приостановивший работу в марте 2022 года вт связи с решением автоконцерна об уходе из РФ, останется в простое до конца 2022 года. Об этом сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на пресс-службу компании «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» (российская структура Hyundai).

«На данный момент объявлен простой до конца года»,— цитирует издание собеседника в компании. О дальнейших планах руководства предприятия не сообщается.

Huyndai приостановил выпуск автомобилей с 1 марта 2022 года из-за трудностей с поставками комплектующих, но продолжает платить зарплату сотрудникам и оплачивать счета за содержание производства. В дальнейшем петербургский завод планируется продать.

Ранее «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» получил разрешение на строительство на бывшей производственной площадке General Motors в Шушарах, где, по планам компании, должно начаться строительство собственного производственного корпуса. О дальнейшей судьбе проекта в настоящий момент ничего не известно.

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