В «Туношне» объяснили, почему самолет с соперниками «Локомотива» не сел в Ярославле

Вчера, 18 декабря, самолет с хоккеистами ХК «Сочи» не смог сесть в ярославском аэропорту и приземлился в Москве. Сегодня в аэропорту «Туношна» правительству сообщили, что командиры судна приняли решение не садиться в Ярославле из-за погодных условий.

«Во время полета в московской зоне экипаж проинформировали о порывистом боковом северном ветре и из-за сложных метеоусловий экипаж самостоятельно принял решение уйти на базовый аэропорт в Москву. При этом все службы аэропорта Ярославль («Туношна») работали в штатном режиме, были готовы принимать все рейсы, полоса была почищена, но коэффициент оставался предельный. Решение о посадке принимали командиры судов»,— сообщили в аэропорту.

Информацию из Telegram-канала ХК «Сочи» о том, что аэропорт закрыт для чартерных лайнеров, не подтвердили.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что хоккеисты ехали в Ярославль на матч с ХК «Локомотив». Сегодня ночью они приехали в город из Москвы на автобусе.

Алла Чижова