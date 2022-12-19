Еврокомиссия обвинила Meta в монополизме на рынке онлайн-рекламы

Сегодня Управление ЕС по конкуренции официально представило обвинения в адрес американской корпорации Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена), которая управляет в том числе соцсетями Facebook и Instagram. Как говорится в заявлении, «компания нарушила европейское антимонопольное законодательство, вредя конкуренции на рынке классифайд онлайн-рекламы. Это произошло из-за того, что компания Meta привязала свой сервис по размещение такой рекламы, Facebook Marketplace, к своей же соцсети Facebook. Комиссия также озабочена тем, что Meta навязывает невыгодные условия по использованию Facebook Marketplace».

Антимонопольные регуляторы отмечают, что в данный момент Facebook является доминирующей соцсетью в ЕС. «Это означает, что пользователи Facebook автоматически получают доступ к услугам Facebook Marketplace, хотят они этого или нет,— говорится в заявлении.— Таким образом, у конкурентов Facebook Marketplace нет возможности нормально конкурировать, поскольку привязка соцсети Facebook к рекламной площадке Facebook Marketplace сразу же дает корпорации Meta преимущество, которое не могут себе позволить конкуренты».

Теперь Еврокомиссия намерена провести подробное расследование такой практики Meta. Если выяснится, что она действительно вредила конкуренции на рынке классифайд онлайн-рекламы, Meta может быть признана виновной в нарушении ст. 102 Договора о функционировании ЕС, которая запрещает злоупотребление доминирующим положением на рынке. После этого власти ЕС определят для Meta наказание по данному нарушению.

Представители американской корпорации уже заявили, что представленные сегодня обвинения «безосновательны», и компания «продолжит работать с регуляторами, чтобы показать им, как наши инновационные продукты служат интересам потребителей и конкуренции».

Евгений Хвостик