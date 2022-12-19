В Воронеже и семи крупных муниципалитетах области школьные каникулы объявят с 21 декабря

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в ходе заседания оперштаба поручил объявить досрочные каникулы школьников с 21 декабря в ряде муниципалитетов, где отмечен наибольший рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Речь идет об облцентре, Борисоглебске, Семилукском, Новоусманском, Лискинском, Рамонском, Бутурлиновском и Острогожском районах.

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«По учебному процессу предлагаю принять решение штаба и объявить досрочные каникулы по тем муниципальным образованиям, которые Игорь Иванович (Механтьев, глава территориального управления Роспотребнадзора. - «Ъ-Черноземье») назвал. Там, где ситуация более благоприятная, давайте отдадим это на «откуп» муниципальным властям и руководителям образовательных учреждений, но с контролем. Игорь Иванович, если почувствуете, что где-то не принимается своевременных решений, сообщайте, будем коллегам поручать такие мероприятия провести»,- заявил глава региона.

В мэрии Воронежа уточнили, что по состоянию на 19 декабря, по ОРВИ уже временно приостановлен учебно-воспитательный процесс в 551 классах 93 школ. Теперь же официально зимние каникулы у воронежских школьников пройдут с 21 декабря 2022 года по 8 января 2023-го.

Также губернатор высказался за введение масочного режима в госучреждениях региона: «Есть предложение в организованных коллективах рекомендовать ношение масок, а в органах государственной и муниципальной власти — обязать носить. Мы видим, что у нас тоже достаточно много заболевших, поэтому давайте все-таки мы перейдем на масочный режим, а всем остальным будем рекомендовать».

На минувшей недели в ряде регионов Черноземья школьников начали переводить на дистант из-за роста заболеваемости ОРВИ.

Андрей Цветков