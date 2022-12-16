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Всех школьников Тамбова на неделю переводят на дистант из-за роста заболеваемости ОРВИ

С 17 по 24 декабря все школьники Тамбова будут проходить обучение в дистанционном формате. Об этом сообщил глава города Максим Косенков.

«За минувшую неделю количество заболевших ОРВИ среди учащихся 1-11 классов в областном центре выросло в 2,6 раза, что выше среднероссийского показателя в этой возрастной группе»,— рассказал господин Косенков.

Аналогичный режим обучения рекомендовано ввести в Центре лечебной педагогики и дифференцированного обучения, казачьей кадетской школе-интернате и многопрофильном кадетском корпусе. Также ограничения вводятся в отношении работы учреждений дополнительного образования детей.

Ранее на дистант из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ перешли все школы Липецка. С 26 декабря зимние каникулы начнутся во всех школах Курской области.

Как в макрорегионе началась вакцинация от гриппа на фоне вакцинации от коронавируса — читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Прививки пошли по рукам».

Олег Мухин

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