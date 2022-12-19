Путин подписал указ о праздновании Дня самбо 16 ноября

16 ноября в России будет отмечаться День самбо. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин (в центре) во время посещения физкультурно-оздоровительного комплекса «Московский» в 2010 году

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Владимир Путин (в центре) во время посещения физкультурно-оздоровительного комплекса «Московский» в 2010 году

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Согласно документу, День самбо установлен в целях популяризации и развития этого единоборства. Соответствующий указ вступает в силу со дня его подписания, 19 декабря.

Самбо — вид прикладного и спортивного единоборства, разработанный в СССР в 1920—1930 годах на основе дзюдо и джиу-джитсу. Спорткомитет СССР официально признал самбо в качестве единоборства 16 ноября 1938 года.

Эрдни Кагалтынов