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Коммерсантъ FM
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Путин подписал указ о праздновании Дня самбо 16 ноября

16 ноября в России будет отмечаться День самбо. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Владимир Путин (в центре) во время посещения физкультурно-оздоровительного комплекса «Московский» в 2010 году

Владимир Путин (в центре) во время посещения физкультурно-оздоровительного комплекса «Московский» в 2010 году

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Владимир Путин (в центре) во время посещения физкультурно-оздоровительного комплекса «Московский» в 2010 году

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Согласно документу, День самбо установлен в целях популяризации и развития этого единоборства. Соответствующий указ вступает в силу со дня его подписания, 19 декабря.

Самбо — вид прикладного и спортивного единоборства, разработанный в СССР в 1920—1930 годах на основе дзюдо и джиу-джитсу. Спорткомитет СССР официально признал самбо в качестве единоборства 16 ноября 1938 года.

Эрдни Кагалтынов

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