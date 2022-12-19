В Адыгее водитель грузовика насмерть сбил 39-летнюю женщину

В Красногвардейском районе Адыгеи водитель грузового автомобиля Renault насмерть сбил местную жительницу. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

Фото: пресс-служба МВД по Адыгее



Авария произошла 18 декабря около 21:40 на 79-м км автодороги Майкоп — Усть-Лабинск. По предварительной информации, 40-летний водитель грузовика не справился с управлением и наехал на пешехода. В результате аварии 39-летняя местная жительница скончалась на месте.

Госавтоинспекция и следственное подразделение полиции Красногвардейского района организовали проверку. Устанавливаются все причины и условия аварии.

Как ранее сообщили в ГИБДД Кубани, в 2022 году в регионе 60% смертей пешеходов в ДТП произошли из-за отсутствия на дороге искусственного освещения.

Татьяна Ручкина

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