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Заболеваемость COVID-19 в Черноземье за неделю снизилась на 18%

За минувшую неделю (по данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом с 12 по 18 декабря) в регионах Черноземья было выявлено 1 465 (неделей ранее – 1 766, снижение на 18%) новых случаев заболевания. Общее число заразившихся в макрорегионе с начала 2020 года по 18 декабря достигло 1 232 600. Выздоровели за неделю 1 777 человек (с начала 2020 года 1 207 677), умерло девять (21 876):

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

в Белгородской области за неделю выявлено 163 новых случая коронавируса (за все время — 164 348), выздоровели 138 человек (всего 161 655), обошлось без летальных случаев (с начала пандемии - 2 322);

в Воронежской области заболели 560 человек (всего 470 168), выздоровело 776 (всего 460 597), умерли трое (8 597);

в Курской области заболели 274 человека (всего 149 752), выздоровело 278 (всего 146 852), умер один (2 533);

в Липецкой области заболели 218 человек (всего 176 055), выздоровело 280 (171 759), умерли трое (3 935);

в Орловской области заболели 158 человек (всего 134 568), выздоровело 176 (132 387), умерло двое (1 972);

в Тамбовской области заболели 92 человека (всего 137 408), выздоровело 129 (134 417), без летальных случаев (2 517).

В целом в России с января 2020 года по 18 декабря 2022-го было выявлено 21 716 074 случая коронавируса. Выздоровело за этот период 21 109 668 человек, умерло 393 000.

Отметим, что воронежские государственные стационары и станция скорой помощи за минувшую неделю отчитались о работе «в штатном режиме». Всего бригады скорой помощи за указанный период обслужили 7 029 вызовов по Воронежу (из них 2 877 вызовов по причине повышенной температуры). Неделей ранее было 7 062 вызова (из них 3 212 вызовов по причине повышенной температуры).

Елизавета Цветкова

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