За прошлую неделю заболеваемость коронавирусом в Черноземье снизилась лишь на 1%

Как подсчитал «Ъ-Черноземье» по данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, за минувшую неделю с 5 по 11 декабря в регионах Черноземья было выявлено 1 766 новых случая заболевания инфекцией. Снижение в сравнении с предыдущей неделей (1 786) составило лишь чуть более 1%. Общее число заразившихся в макрорегионе с начала 2020 года по 11 декабря достигло 1 230 834. Выздоровело за неделю 1 759 человек (с начала 2020 года 1 205 900), умерли — восемь пациентов (21 867).

В том числе:

В Белгородской области за неделю c 5 по 11 декабря выявлено 329 новых случаев коронавируса (за все время — 164 185 на 11 декабря), выздоровело 369 человек (всего 161 517), умер один (2 322);

В Воронежской области заболело 648 человек (всего 469 608), выздоровело 558 (всего 459 821), не умер никто (8 594);

В Курской области заболело 279 человек (всего 149 478), выздоровело 299 (всего 146 574), умерло двое (2 532);

В Липецкой области заболело 211 человек (всего 175 837), выздоровело 170 (171 479), умерло трое (3 932);

В Орловской области заболело 162 человека (всего 134 410), выздоровело 156 (132 211), умер один (1 970);

В Тамбовской области заболело 137 человек (всего 137 316), выздоровело 207 (134 288), умер один (2 517).

В целом в России с января 2020 года по 11 декабря 2022-го было выявлено 21 665 152 случая коронавируса. Выздоровело за этот период 21 061 584 человека, умерло 392 611.

Сергей Калашников

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