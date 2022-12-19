Экс-сотрудник ОМВД РФ по Успенскому району Кубани приговорен к 3,5 годам тюрьмы за взятки

Бывший сотрудник ОМВД России по Успенскому району Краснодарского края Сиртаки Тосунов признан виновным в получении взяток и приговорен к 3,5 годам лишения свободы, штрафу в 300 тыс. руб. и запрету занимать должности в госорганах до 5 лет, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Как сообщает ведомство, Ленинский районных суд Ростова-на-Дону установил, что с 2016 по 2020 годы Тосунов входил в состав организованного преступного сообщества под руководством командира взвода ДПС Сергея Бочкарева. Группа инспекторов получала взятки от водителей на посту ДПС «Успенский». Сумма взяток превысила 2 млн руб.

Как писал ранее «Ъ-Юг», группировка была выявлена в 2020 году после задержания ряда высокопоставленных чиновников ГУ МВД Краснодарского края. Сиртаки Тосунов пошел на сделку со следствием. Для объективного разбирательства процесс по его делу был перенесен в Ростов, где фигуранту предъявили обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210, ч. 5 ст. 290, ч. 1 ст. 285 УК РФ ( руководство входящим в преступное сообщество структурным подразделением, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, получение взяток в виде денег в значительном и крупном размерах в составе организованной группы, использование служебного положения).

Ранее по тем же статьям был осужден другой участник преступного сообщества — Илья Макаренко. Еще 12 фигурантов в настоящий момент знакомятся с материалами уголовного дела.

Анастасия Назарова