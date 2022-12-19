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Нижегородский водоканал завершил переход на одноставочный тариф

Завершился перевод Нижегородского водоканала с двухставочного на одноставочный тариф, сообщили в Региональной службе по тарифам. С 1 декабря плата за мощность не начисляется.

Потребители будут платить за холодную воду из расчета 31,88 руб. за кубометр – на 4,12 руб. больше, чем в ноябре. Тариф на водоотведение составляет 23,79 руб./куб. м, (прирост +3,1 руб./куб. м).

Перевод водоканала на одноставочный тариф начался в 2019 году. Этого добавилась предприниматели, которые жаловались на завышенные платежи. В 2020 году была снижена ставка платы за содержание системы холодного водоснабжения, с 2021 года жителям Нижнего Новгорода перестали начислять плату за мощность.

Анастасия Еремина

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