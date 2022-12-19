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Коммерсантъ FM
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VK Музыка определила самых популярных исполнителей 2022 года на платформе

Музыкальный стриминговый сервис «VK Музыка» подвел итоги года и опубликовал рейтинг самых популярных треков, артистов, альбомов, плейлистов и музыкальных сообществ 2022 года на платформе. Об этом сообщила пресс-служба ВКонтакте.

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MACAN

MACAN

Фото: @1macan

Xcho

Xcho

Фото: @xcho.01

Anna Asti

Anna Asti

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

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MACAN

Фото: @1macan

Xcho

Фото: @xcho.01

Anna Asti

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Платформа распределила победителей по следующим категориям:

  • Артист года — MACAN. Его треки набрали более 700 млн прослушиваний на сервисе;
  • Прорыв года — Xcho (более 400 млн прослушиваний);
  • Артистка года — Anna Asti;
  • Альбом года — Anna Asti «Феникс»;
  • Группа года — Miyagi & Эндшпиль;
  • Трек года — Kamazz «Как ты там?»;
  • Фит года — Jakone и A.V.G «Платина»;
  • Пользовательский плейлист года — Кристина Церих «phonk»;
  • Звездный плейлист года — Gayazovs Brothers;
  • Музыкальное сообщество года — «Русская кибернетика»;
  • Обложка года — «Мэйбилэнд»;
  • Панч года — Bushido Zho «Она меня любит, как Дора любит пиво».

После начала военной операции на Украине с российского рынка ушли зарубежные музыкальные стриминги. Среди них — Spotify и YouTube Music, а Apple перестала принимать платежи за подписку Apple Music. По данным на август, большинство пользователей зарубежных стримингов перешли на «Яндекс Музыку», второе место заняла «VK Музыка», третье — МТС Music, четвертое — «Звук» (ранее «СберЗвук»).

Подробнее — в материале «Слушатели сменили приложения».

Эрдни Кагалтынов

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