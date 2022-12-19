VK Музыка определила самых популярных исполнителей 2022 года на платформе

Музыкальный стриминговый сервис «VK Музыка» подвел итоги года и опубликовал рейтинг самых популярных треков, артистов, альбомов, плейлистов и музыкальных сообществ 2022 года на платформе. Об этом сообщила пресс-служба ВКонтакте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография MACAN Фото: @1macan Xcho Фото: @xcho.01 Anna Asti Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Следующая фотография 1 / 3 MACAN Фото: @1macan Xcho Фото: @xcho.01 Anna Asti Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Платформа распределила победителей по следующим категориям:

Артист года — MACAN. Его треки набрали более 700 млн прослушиваний на сервисе;

Прорыв года — Xcho (более 400 млн прослушиваний);

Артистка года — Anna Asti;

Альбом года — Anna Asti «Феникс»;

Группа года — Miyagi & Эндшпиль;

Трек года — Kamazz «Как ты там?»;

Фит года — Jakone и A.V.G «Платина»;

Пользовательский плейлист года — Кристина Церих «phonk»;

Звездный плейлист года — Gayazovs Brothers;

Музыкальное сообщество года — «Русская кибернетика»;

Обложка года — «Мэйбилэнд»;

Панч года — Bushido Zho «Она меня любит, как Дора любит пиво».

После начала военной операции на Украине с российского рынка ушли зарубежные музыкальные стриминги. Среди них — Spotify и YouTube Music, а Apple перестала принимать платежи за подписку Apple Music. По данным на август, большинство пользователей зарубежных стримингов перешли на «Яндекс Музыку», второе место заняла «VK Музыка», третье — МТС Music, четвертое — «Звук» (ранее «СберЗвук»).

Подробнее — в материале «Слушатели сменили приложения».

Эрдни Кагалтынов