VK Музыка определила самых популярных исполнителей 2022 года на платформе

Музыкальный стриминговый сервис «VK Музыка» подвел итоги года и опубликовал рейтинг самых популярных треков, артистов, альбомов, плейлистов и музыкальных сообществ 2022 года на платформе. Об этом сообщила пресс-служба ВКонтакте.
Платформа распределила победителей по следующим категориям:
- Артист года — MACAN. Его треки набрали более 700 млн прослушиваний на сервисе;
- Прорыв года — Xcho (более 400 млн прослушиваний);
- Артистка года — Anna Asti;
- Альбом года — Anna Asti «Феникс»;
- Группа года — Miyagi & Эндшпиль;
- Трек года — Kamazz «Как ты там?»;
- Фит года — Jakone и A.V.G «Платина»;
- Пользовательский плейлист года — Кристина Церих «phonk»;
- Звездный плейлист года — Gayazovs Brothers;
- Музыкальное сообщество года — «Русская кибернетика»;
- Обложка года — «Мэйбилэнд»;
- Панч года — Bushido Zho «Она меня любит, как Дора любит пиво».
После начала военной операции на Украине с российского рынка ушли зарубежные музыкальные стриминги. Среди них — Spotify и YouTube Music, а Apple перестала принимать платежи за подписку Apple Music. По данным на август, большинство пользователей зарубежных стримингов перешли на «Яндекс Музыку», второе место заняла «VK Музыка», третье — МТС Music, четвертое — «Звук» (ранее «СберЗвук»).
Подробнее — в материале «Слушатели сменили приложения».