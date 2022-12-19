Дочь Виктора Тархова приговорили к семи годам колонии общего режима

Ленинский районный суд приговорил дочь бывшего главы Самары Виктора Тархова Людмилу Тархову к семи годам колонии общего режима. Защита планирует обжаловать данное решение. Об этом «Ъ» сообщил адвокат Людмилы Тарховой Андрей Карномазов.

Ее обвиняли в вымогательстве (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ). По версии следствия, она пыталась получить 200 млн руб. от зампреда Самарской губернской думы Александра Милеева за неразглашение компрометирующих его сведений. Людмила Тархова свою вину отрицала. Ее адвокат пояснял, что госпожа Тархова всего лишь предлагала депутату вернуть ей старый долг. Господин Милеев заявил на суде, что никакого долга нет.

На прошлой неделе гособвинитель запросил для Людмилы Тарховой наказание в виде 11 лет лишения свободы.

«Мы изучим текст приговора и его мотивы суда при определении вида наказания и в установленные законом 10 дней примем решение о его обжаловании»,— уточнили «Ъ» в прокуратуре Самарской области.

Ани Айвазян