Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Яндекс» подключил «Букмейт» для клиентов подписки «Плюс»

«Яндекс» подключил опцию доступа к книжному сервису «Букмейт» (материнская компания «Букмейт Лимитед» признана Минюстом иноагентом) для подписчиков «Яндекс Плюса». Кроме того, пользователи с подпиской «Плюс» смогут пользоваться расширенной библиотекой аудиокниг на «Яндекс Музыке».

Клиентам с действующей подпиской на «Плюс» новые услуги обойдутся в 100 руб. ежемесячно. Новые пользователи сначала должны будут купить подписку «Плюс» за 299 руб., затем — 100 руб. за опцию «Букмейт».

Для доступа к услуге нужно скачать приложение Bookmate и авторизоваться через аккаунт «Яндекса». Для новых пользователей опции действует пробный, бесплатный период в 30 дней.

Недавно «Букмейт» получил обновленную библиотеку с книгами от издательств «Эксмо», АСТ, МИФ, «Альпина» и других. В приложении доступны такие новинки, как роман «KGBT+» Виктора Пелевина (в том числе в озвучке рэпера Славы КПСС), «Чагин» Евгения Водолазкина, «Молчание цвета» Наринэ Абгарян, «Хвостоеды» Анны Старобинец, «Самолет без нее» Мишеля Бюсси.

Анастасия Ларина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...