«Яндекс» подключил «Букмейт» для клиентов подписки «Плюс»

«Яндекс» подключил опцию доступа к книжному сервису «Букмейт» (материнская компания «Букмейт Лимитед» признана Минюстом иноагентом) для подписчиков «Яндекс Плюса». Кроме того, пользователи с подпиской «Плюс» смогут пользоваться расширенной библиотекой аудиокниг на «Яндекс Музыке».

Клиентам с действующей подпиской на «Плюс» новые услуги обойдутся в 100 руб. ежемесячно. Новые пользователи сначала должны будут купить подписку «Плюс» за 299 руб., затем — 100 руб. за опцию «Букмейт».

Для доступа к услуге нужно скачать приложение Bookmate и авторизоваться через аккаунт «Яндекса». Для новых пользователей опции действует пробный, бесплатный период в 30 дней.

Недавно «Букмейт» получил обновленную библиотеку с книгами от издательств «Эксмо», АСТ, МИФ, «Альпина» и других. В приложении доступны такие новинки, как роман «KGBT+» Виктора Пелевина (в том числе в озвучке рэпера Славы КПСС), «Чагин» Евгения Водолазкина, «Молчание цвета» Наринэ Абгарян, «Хвостоеды» Анны Старобинец, «Самолет без нее» Мишеля Бюсси.

Анастасия Ларина