Компанию Tesco обвинили в использовании подневольного труда на фабрике в Таиланде

Группа бывших работников швейной фабрики в Таиланде, где шили джинсы, рубашки и другую одежду для британской сети магазинов Tesco, подала иск к британской компании. Как утверждают истцы, на фабрике были созданы невыносимые условия труда с мизерной зарплатой. По мнению истцов, Tesco виновна в халатности, поскольку не исправила эту ситуацию, а также в незаконном обогащении, так как получала прибыль от предприятия, использующего подневольный труд.

Газета The Guardian, которая сообщает об этом иске, провела собственное расследование, чтобы проверить достоверность утверждений бывших работников фабрики. Фабрика VK Garment Factory (VKG) расположена в провинции Так в городе Мэсот, прямо у границы с Бирмой, и здесь, как и на многих предприятиях города, работают преимущественно мигранты из Бирмы. Расследование The Guardian показало, что рабочий день на фабрике продолжался 15 часов — с 8:00 до 23:00 и за него платили по £3, хотя в целом в Таиланде за 8-часовой день платили £8. В месяц у рабочих был только один выходной. По меньшей мере один день в месяц им приходилось работать 24-часовую смену, чтобы справиться с крупными заказами.

После таких смен люди нередко засыпали прямо в цехах за швейными машинками, не в силах идти в общежитие. Само общежитие представляло собой несколько переполненных помещений без дверей, где жильцам приходилось спать на бетонном полу, а умываться грязной водой из ведра. На работников постоянно давили, им угрожали, и многие из них просто боялись высказывать претензии. Из-за высокой нагрузки и вызванной ею усталости работники, по их словам, часто травмировались. При этом фабрика забирала у них все документы, включая миграционные. А после того, как им всем оформили банковские счета якобы для перечисления туда зарплаты, руководство фабрики забрало у них банковские карты и пароли, чтобы скрыть размер реально выплачиваемых зарплат.

Компания Tesco начала сотрудничать с фабрикой в 2017 году. Предварительно Tesco при посредничестве местного аудитора Intertek Thailand провела инспекцию предприятия и по итогам проверки указала на несколько не соответствующих ее требованиям моментов. По всей видимости, они исправлены не были, и компания не проконтролировала этого. В связи с этим бывшие работники фабрики считают, что Tesco не защитила их права. Иск подан и против аудиторской фирмы. Как указано в иске, в 2020 году, до которого VKG получала заказы от британской компании, прибыль Tesco составила £2,2 млрд. Часть этой прибыли истцы считают незаконной. В августе 2020 года незадолго до очередной аудиторской проверки руководство фабрики уволило 136 работников, которые попросили улучшить условия труда и повысить зарплату. После этой проверки Tesco прекратила делать заказы VKG.

Британская юридическая фирма Leigh Day, которая представляет интересы бывших работников VKG, заявляет, что Tesco является одной из самых прибыльных компаний Великобритании, но при этом значительную часть прибыли получает от труда рабочих, работающих сверхурочно в ужасных условиях за мизерную зарплату. Это первый иск, который подается против британской компании в британском суде и касается не принадлежащего ей предприятия за рубежом. В самой Tesco уже прокомментировали расследование The Guardian, отметив, что перечисленные в нем факты «невероятно серьезны». В компании подчеркивают: «…Если бы мы обнаружили подобные проблемы в то время, когда они имели место, мы бы немедленно разорвали отношения с таким поставщиком». Управляющий директор VKG назвал утверждения истцов «досужими домыслами».

Алена Миклашевская