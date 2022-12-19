Выставка Врубеля в Русском музее стала самой популярной в 2022 году в Петербурге

Выставка «Михаил Врубель. К 165-летию со дня рождения» в Русском музее стала самой посещаемой в Санкт-Петербурге по итогам 2022 года. Об этом рассказал 78.ru со ссылкой на данные городского Комитета по культуре.

В топ-3 самых посещаемых выставок города за уходящий год также вошли «Рождение современного искусства: выбор Сергея Щукина» в Государственном Эрмитаже и выставочный проект ««Н.Н. Живопись и графика из коллекции Музея искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков» в Манеже. При этом в комитете отметили, что полная статистика посещаемости культурных учреждений будет опубликована только в начале 2023 года.

Представители Смольного добавили, что на улучшение статистики посещаемости повлияла прежде всего отмена коронавирусных ограничений. «Также заметно увеличился внутренний туризм, поэтому по посещаемости музеям и выставочным залам удалось выйти на допандемийные показатели»,— подчеркнули чиновники.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что акции экоактивистов, атакующих музейные экспонаты в мировых музеях для привлечения внимания к проблемам климата, добрались и до Санкт-Петербурга. Атаке подверглась картина «Венера» на выставке «Найти Бэнкси» в «Севкабель Порту».

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