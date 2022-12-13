Активистки облили кремом картину на выставке Бэнкси в «Севкабель порту»

Акции экоактивистов, атакующих музейные экспонаты, добрались и до Санкт-Петербурга. Две молодые девушки облили кремом картину «Венера» на выставке «Найти Бэнкси» в «Севкабель Порту».

Организатор выставки в беседе с «Петербургским дневником» рассказала, что эти активисты выступают против косметики и пластических операций. Как они пронесли крем непонятно.

«В служебном помещении я сказала активисткам, что либо мы вызываем полицию и речь тогда пойдет об административной или уголовной ответственности, либо решаем вопрос на месте мирным путем и они компенсируют расходы на восстановление картины»,— рассказала Мила Кюри.

Как восстанавливать картину, со слов госпожи Кури, пока не понятно. Организаторы задумываются о защите других картин, поскольку отследить всех посетителей невозможно.

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