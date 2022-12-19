В Ярославле закупят 15 единиц техники для уборки города

Мэр Ярославля Артем Молчанов в своих социальных сетях сообщил, что для уборки снега в городе закупят 15 единиц техники. На сайте госзакупок размещен аукцион на 6 навесных снегоуборочных машин на общую сумму 6,5 млн руб. со сроком поставки до конца 2022 года. Также планируется закупить пять прицепных распределителей противогололедных реагентов со сроком поставки в январе 2023 года. От правительства Ярославской области мэрия получит четыре мини-пылесоса для рассыпки реагента.

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Собранный снег теперь будут отправлять на полигон и на снегоплавильную станцию, с которой МБУ «Горзеленхозстрой» заключило договор на эксплуатацию.

В выходные на уборке снега в городе было задействовано 178 единиц уборочной техники. Ночью на линии работали 89 единиц спецтехники и 33 дорожных рабочих. По сообщению Артема Молчанова, с начала зимы с ярославских улиц было вывезено почти 25 тыс. куб. м снега.

По сообщению синоптиков в центральной России температура на неделе будет подниматься до двух-трех градусов днем, а ночью опускаться до минусовой температуры, что приведет к гололедице.

Вероника Макарова

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