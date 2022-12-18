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На дороги Ярославля выведут дополнительную технику для вывоза снега

В Ярославле сегодня ночью будет работать дополнительная техника для погрузки и вывоза снега — 16 погрузчиков и самосвалов. Всего за текущие сутки на улицах города задействовали 178 единиц уборочной техники и 124 дорожных рабочих, при чем основная часть была выведена только днем — ночью работали 89 единиц техники и 33 рабочих. Об этом сообщил глава Ярославля Артем Молчанов.

Для уборки тротуаров дополнительно привлекут 7 тракторных щеток. Сегодня днем их было 15. Как отметил мэр города, также организованы работы по уборке от снега прибордюрной части дорог. На уборку частного сектора и внутриквартальных проездов администрациями выведено 15 единиц техники и 21 дорожный рабочий.

За прошедшие сутки в городе выпало 20 см снега, отметил господин Молчанов.

Алла Чижова

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