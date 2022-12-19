«ВымпелКом» и Key Point Group подписали в Екатеринбурге третье соглашение о стратегическом партнерстве

ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») и компания «Кей Поинт Групп» (бренд «Key Point Group») подписали соглашение об условиях сотрудничества по созданию в Екатеринбурге центра обработки данных (ЦОД).



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«Кей Поинт Групп» планирует к концу 2023 года создать новый коммерческий ЦОД в Екатеринбурге, ключевым клиентом которого станет «ВымпелКом». Новый ЦОД будет иметь уровень отказоустойчивости TIER III* по классификации UPTIME Institute. ЦОД рассчитан на 300 стоек. Общая мощность ЦОД составит 3,6 МВт.

Данное соглашение стало логическим продолжением взаимовыгодного партнерства, начало которому было положено в 2021 году на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Тогда Key Point и «ВымпелКом» договорились о создании стратегического альянса, ориентированного на цифровую трансформацию регионов, удаленных от Москвы. Первым результатом заявленного партнерства станет размещение инфраструктуры «ВымпелКом» в дата-центре «Кей Поинт Групп» во Владивостоке, строительство которого завершится в ближайшее время. В сентябре 2022 года компании также подтвердили намерения по расширению своего партнерства, заключив соглашение о сотрудничестве по проекту ЦОД Key Point Group в Новосибирске, в котором «ВымпелКом» планирует разместить свое телекоммуникационное оборудование.

Предпосылками для развития сети дата-центров в регионах послужили несколько важных аспектов:

необходимость централизации сервисной инфраструктуры «ВымпелКом» с размещением в ключевых регионах, имеющих развитый промышленный и научный потенциал;

потребность быстрого, удобного и качественного предоставления сервиса B2B клиентам «ВымпелКом»;

общемировая тенденция отказа от строительства собственных ЦОД и переход на модель colocation**.

Валерий Шоржин, исполнительный вице-президент по технике ПАО «ВымпелКом»: «Подписание соглашения о строительстве ЦОД в Екатеринбурге с “Кей Поинт Групп” — следующий шаг при реализации стратегии региональных дата-центров. Он закрывает наши потребности и потребности наших клиентов на Урале. В этих городах сконцентрировано большое количество производств и компаний, которые начинают активно использовать облачные технологии.

Мы переходим на модель региональных ЦОД не только для того, чтобы централизовать нашу внутреннюю инфраструктуру, но и для того, чтобы повысить надежность и уменьшить издержки».

Александр Мартынюк, генеральный директор «Кей Пойнт Групп»: «Создание высококачественного ЦОД в регионе — задача намного более сложная, чем в Москве. Мы уверены, что решим эту задачу во Владивостоке. Время настало перенести полученный опыт на новые региональные ЦОД.

Мы хотим создать сеть региональных дата-центров, в которых наши клиенты будут чувствовать себя уверенно, сосредоточившись на развитии своих сервисов. Мы же со своей стороны обеспечим для этого максимальный уровень надежности инфраструктуры ЦОД, простоту и удобство размещения оборудования и работы сотрудников наших клиентов».

О ПАО «ВымпелКом» ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») — телекоммуникационная компания, предлагающая своим клиентам услуги связи и ИТ-продукты. «Билайн бизнес» — структурное подразделение компании ПАО «ВымпелКом», которое ведет свою деятельность на рынке корпоративных пользователей. В портфеле «Билайн бизнес» более 70 решений для бизнеса, в том числе на основе конвергентных решений, ИТ и цифровых сервисов, системной интеграции. www.beeline.ru

Об ООО «Кей Поинт Групп» Key Point Group — региональная сеть центров обработки данных. В июне 2022 года группа анонсировала строительство 35 дата-центров в течение ближайших пяти лет во всех федеральных округах России. ЦОД емкостью 400–1200 стоек появятся во Владивостоке, Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и в Ставрополе. ЦОД емкостью 30–400 стоек будут строиться еще в 30 городах РФ. Флагманом сети является дата-центр Key Point во Владивостоке емкостью 880 ИТ-стоек, ввод в эксплуатацию первой очереди которого состоится в декабре 2022 года. Это первый коммерческий ЦОД на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири, прошедший сертификацию UPTIME Institute TIER III TCDD. Все построенные в будущем даты-центры также будут проходить сертификацию UPTIME Institute по уровню надежности TIER III. keypoint-group.ru

*— Стандарт надежности инфраструктуры и оборудования.

**— Совместное размещение

ПАО «ВымпелКом»