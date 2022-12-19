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Коммерсантъ FM
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«Печорин» открыли кафе-пекарню

Сеть «Печорин» открыла новое кафе-пекарню в Большом Тишинском переулке. В меню заведения — свежеиспеченный хлеб, выпечки и десерты, а также завтраки, которые подают весь день. Из новинок ожидаются драники с белым грибом, булка с капустой, кедровый хлеб с розмарином и специальный новогодний десерт — пирожное с голубым сыром в виде елочного шара. А к Новому году снова будут предлагать панеттоне с апельсиновыми цукатами, изюмом и двумя видами шоколада, а также штоллен с вяленой клюквой в гавайском пряном роме.

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