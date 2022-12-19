Rzeczpospolita: Польша оказала поддержку Украине на $9 млрд

Общий объем поддержки, которую Польша и польские граждане оказали Украине, составила 40 млрд злотых ($9 млрд), подсчитала местная газета Rzeczpospolita. Около 40% от всей суммы — 15,9 млрд злотых ($3,6 млрд) — польские власти направили на поддержку украинских беженцев.

Из материалов издания следует, для поддержки частных лиц в первые три месяца после ввода российских войск на Украину Польша выделила 9-10 млрд злотых ($2-2,2 млрд). За лето и осень сумма возросла еще на несколько миллиардов, уточняет Rzeczpospolita. Военная помощь оценивается в 8,5 млрд злотых ($1,9 млрд).

По оценкам газеты, 77% населения Польши приняли участие в помощи беженцам из Украины. 7% польских граждан разместили беженцев в собственных домах.

Кроме того, польские власти в марте приняли законопроект, который разрешил гражданам Украины легально пребывать на территории страны в течение 18 месяцев начиная с 24 февраля. Легальное пребывание распространяется также на детей, родившихся после въезда украинцев в Польшу.

По данным польской погранохраны, с начала военной операции на Украине в Польшу въехало более 8,5 млн человек, из них около 6,6 млн человек выехали обратно. При этом свыше 1,2 млн граждан Украины получили специальные идентификационные номера (PESEL), которые позволили им устроиться на работу, получать образование и социальные пособия на территории Польши.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину, — в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева