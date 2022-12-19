«Дизайнеры преуспели в мимикрии под дорогие смартфоны»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает, как разработчики модели сумели решить проблему с разрешением камеры в 200 Мп.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Infinix Фото: Infinix

Под конец года бренд Infinix выпустил на российском рынке сразу две линейки смартфонов и одну серию ноутбуков. Не берусь анализировать скорострельность бренда, но за прежде представленную и еще неоперившуюся модель Infinix Zero Ultra немного обидно. Для чего этот китайский флагман с двух ног врывался на российский рынок? 200-мегапиксельная камера, дисплей 120 Гц и быстрая зарядка за 12 мин — для устройства среднего ценового сегмента уже эффектный набор. В чем загадка дерзкой новинки, я разбирался во время ее тестирования.

Показатели по зарядке выглядели как минимум лабораторными, хотя блок питания мощностью 180 Вт добавлял уверенности. Достичь отметки строго в 12 мин не удалось ни разу. Но пополнить запас энергии полностью меньше чем за 13 мин реально, это трудностей не вызывает. Для достижения максимальной скорости зарядки необходимо придерживаться несложного ритуала: использовать комплектный блок, включить режим «Марафонская выносливость» и подключаться к проводу минимум при 1% зарядки. Удивительно, но ни сам Infinix Zero Ultra, ни блок питания не нагреваются хоть сколь-нибудь пугающе. Тут стоит похвалить разработчиков.

Эксперименты с камерой были не менее интригующими. От заявленных 200 Мп на основном сенсоре попахивало обманом. Чипсет MediaTek Dimensity 920, установленный в смартфоне, не переваривает свыше 108 Мп. Не знаю, как именно, но инженеры Infinix изыскали дополнительные ресурсы и алгоритмы. Съемка в режиме 200 Мп дает заявленные показатели. Другое дело, что по качеству от 12 Мп фотографий на том же Zero Ultra эти кадры драматически не отличаются. А вот места в памяти занимают в десять раз больше.

Частота AMOLED-дисплея c диагональю 6,8 дюйма составляет 120 Гц. На этот показатель увлеченные геймеры первыми обратят внимание. И для них есть разные новости. Скорость обновления картинки можно установить принудительно, но это сработает не во всех играх.

Дизайнеры Infinix Zero Ultra взяли проверенные вещи и преуспели в мимикрии под дорогие смартфоны: перламутровый цвет с необычным узором, дисплей с закругленными краями. Было бы хорошо к встроенному в экран сенсору отпечатка пальцев и поддержке 5G добавить защиту от влаги и пыли, а также беспроводную зарядку. Но в этом случае ценник было бы не удержать.