В спецоперации на Украине погиб мобилизованный из Североуральска

В ходе исполнения воинского долга на специальной военной операции погиб житель Североуральска (Свердловская область), сообщили в администрации Североуральского городского округа. Как уточнили «Ъ-Урал» в пресс-службе мэрии, он был призван в рамках частичной мобилизации осенью.

Прощание с Рифом Давлятбаевым состоится 21 декабря в 11:00 в ДЮДЦ «Ровесник» (поселок Третий Северный). «От имени всех жителей Североуральского городского округа выражаем соболезнования родным и близким погибшего защитника Родины. Ваша боль отзывается в сердце каждого из нас. Скорбим вместе с вами»,— написали в администрации.

Напомним, 15 декабря состоялось прощание с погибшим в СВО жителем Североуральска Николаем Фроловым. Он также был призван в рамках частичной мобилизации. Ранее сообщалось, что в ходе специальной военной операции на Украине погибли трое мобилизованных из Североуральского городского округа.

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Диана Сунагатуллина