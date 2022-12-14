Мобилизованный из Североуральска погиб в спецоперации на Украине

В ходе спецоперации на Украине погиб житель Североуральска (Свердловская область) Николай Фролов, сообщила администрация города во «Вконтакте». Как уточнили «Ъ-Урал» в пресс-службе мэрии, Николай Фролов был призван в рамках частичной мобилизации. Прощание с погибшим состоится 15 декабря в 12:00 часов в ДК «Современник».

«От имени всех жителей Североуральского городского округа выражаем соболезнования родным и близким погибшего защитника Родины. Ваша боль отзывается в сердце каждого из нас. Скорбим вместе с вами»,— написали в мэрии.

Ранее сообщалось, что в ходе специальной военной операции на Украине погибли трое мобилизованных из Североуральского городского округа.

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Диана Сунагатуллина