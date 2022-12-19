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Коммерсантъ FM
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«Это не сцены из фантастических фильмов»

Светлана Бардина — о системе «умный дом»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает, насколько охотно покупатели недвижимости готовы переплачивать за высокотехнологичное оснащение своего жилья.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По команде на кухне включается чайник, шторы послушно сами расползаются в стороны, впуская в дом солнечный свет, температура в квартире корректируется автоматически в нужное время. Все это давно уже не сцены из фантастических фильмов, а обычная жизнь, комфорт которой обеспечивает система «умный дом». Настроить можно самые разные сценарии.

Но самые популярные ее функции — это безопасность и контроль за проникновением в помещение, управление электропитанием и возможность удаленно обесточить квартиру, а также контроль протечек с возможностью аварийного отключения водоснабжения. Чуть менее популярная, но все же востребованная опция — управление отоплением и климатом в доме.

Компания GloraX провела опрос среди покупателей новостроек, чтобы оценить востребована ли система «умный дом». Исследование показало, что среди тех, кто отдает предпочтение лотам с финишной отделкой от застройщика, 60% намерены рассмотреть возможность оснащения своих новых квартир системой «умный дом». При этом среди потенциальных клиентов, нацеленных на покупку объектов в состоянии shell & core или white box, результат противоположный — также около 60% участников опроса не видят необходимости в «умном доме».

Но 90% респондентов никогда ранее не жили в домах, оснащенных такой системой, и лишь 35% четко представляют себе, как она функционирует и какие у нее преимущества. В сегменте новостроек варианты с опцией «умный дом» ищут менее 5% клиентов.

По результатам исследования также стало известно, что половина респондентов не планирует отказываться от установки «умного дома», даже имея возможность сэкономить на ней около 1,5 тыс. руб. за кв. м.

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