«Это не сцены из фантастических фильмов»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает, насколько охотно покупатели недвижимости готовы переплачивать за высокотехнологичное оснащение своего жилья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По команде на кухне включается чайник, шторы послушно сами расползаются в стороны, впуская в дом солнечный свет, температура в квартире корректируется автоматически в нужное время. Все это давно уже не сцены из фантастических фильмов, а обычная жизнь, комфорт которой обеспечивает система «умный дом». Настроить можно самые разные сценарии.

Но самые популярные ее функции — это безопасность и контроль за проникновением в помещение, управление электропитанием и возможность удаленно обесточить квартиру, а также контроль протечек с возможностью аварийного отключения водоснабжения. Чуть менее популярная, но все же востребованная опция — управление отоплением и климатом в доме.

Компания GloraX провела опрос среди покупателей новостроек, чтобы оценить востребована ли система «умный дом». Исследование показало, что среди тех, кто отдает предпочтение лотам с финишной отделкой от застройщика, 60% намерены рассмотреть возможность оснащения своих новых квартир системой «умный дом». При этом среди потенциальных клиентов, нацеленных на покупку объектов в состоянии shell & core или white box, результат противоположный — также около 60% участников опроса не видят необходимости в «умном доме».

Но 90% респондентов никогда ранее не жили в домах, оснащенных такой системой, и лишь 35% четко представляют себе, как она функционирует и какие у нее преимущества. В сегменте новостроек варианты с опцией «умный дом» ищут менее 5% клиентов.

По результатам исследования также стало известно, что половина респондентов не планирует отказываться от установки «умного дома», даже имея возможность сэкономить на ней около 1,5 тыс. руб. за кв. м.