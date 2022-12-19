В Петербурге приготовили 150-метровую шаверму, вошедшую в Книгу рекордов России

В Санкт-Петербурге к открытию крупнейшего в Европе фудмолла коллектив поваров приготовил шаверму длиной 151 м и весом почти 250 кг. Она уже вошла в Книгу рекордов России как самое длинное готовое блюдо такого рода, сообщает «Петербургский дневник».

Фото: Роман Пименов, «Петербургский дневник»

Шаверму готовили 160 поваров на протяжении часа. После приготовления и фиксации рекорда блюдо разделили на части и раздали всем желающим.

«К этому событию мы готовились около месяца, было задействовано много людей — 250 человек только в организации. (…) На организацию рекорда потратили больше 3 миллионов рублей. Но, на мой взгляд, дело не в деньгах, дело в самом рекорде — ведь это на всю жизнь и окупится в разы»,— прокомментировал организатор мероприятия, ресторатор Павел Крупин.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что с марта 2022 года количество точек общепита в Петербурге сократилось почти на четверть. Чаще остальных закрывались шавермы и кофейни.

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