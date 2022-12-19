Суд оставил под арестом обвиняемого в вымогательстве у Чемезова журналиста Бигаева

Мосгорсуд оставил под арестом журналиста Тамерлана Бигаева, обвиняемого по делу о вымогательстве у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Жалобу на его арест суд отклонил. Тамерлан Бигаев останется в СИЗО до 24 декабря, сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тамерлан Бигаев

Фото: Московский городской суд Тамерлан Бигаев

Фото: Московский городской суд

Журналист был задержан 4 ноября в рамках дела по ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере). Тверской суд Москвы санкционировал его арест 7 ноября.

По этому делу также проходят бывший главред Tatler Ариан Кузьмин (Романовский) и коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов. По версии следствия, они требовали деньги у господина Чемезова за удаление поста с порочащей информацией в Telegram-канале «Тушите свет».

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «К Ксении Собчак пришли с подследствием».

Лаура Кеффер