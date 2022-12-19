Автомобили паркуются в рейтинге

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, какие модели пользователи интернета выбрали в качестве главных новинок года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Land Rover Фото: Land Rover

В нынешнем году в нашем лексиконе появилось новое понятие — параллельный импорт. Само явление — ввоз окольными путями товара, не сертифицированного для нашего рынка — было и раньше, например, в те самые девяностые, которые нас пугали еще вчера. В автомобильном деле это называлось «серое дилерство». «Параллельное» звучит благозвучнее, согласен.

Мои коллеги с портала auto.ru даже учредили специальный конкурс — «Главная параллельная новинка 2022 года». Любой неравнодушный может зайти на сайт и проголосовать, какой из 11 предложенных автомобилей больше всего достоин этого звания. Машины там самых разных классов, цены и степени «параллельности». Есть космический минивэн Hyundai Staria, есть огромный внедорожник Lexus LX, есть когда-то вполне себе доступный по цене Kia Sportage.

Я проголосовал за Voyah Free. Посчитал, что эта новинка самая знаковая для нашего рынка, и потому главная. Это электрический кроссовер китайской марки. К тому же модель в скором времени будет к нам поступать не только «параллельно», но и «официально». Посмотрел рейтинги и убедился, что, конечно же, проиграл. За моего «китайца» проголосовали меньше 6%. На первом месте с долей 21% и огромным отрывом от конкурентов оказался Range Rover — самый дорогой и во всех смыслах крутой автомобиль в списке.

Я еще не успел спросить у своих коллег, какова цель устроенного ими конкурса, кроме того, чтобы увеличить трафик на своем интернет-ресурсе. Мы выбираем что? Машину, которую больше всего жальче, что мы ее должны были получить, а теперь возим вот так — «параллельно»? И сами автопроизводители что получат от этого конкурса? Они любят украшать свои рекламные макеты всевозможными лауреатствами: Car of the Year, «лучший внедорожник года по версии журнала MotorTrend» и так далее. В то, что к этим званиям тот же Range Rover добавит титул «главная параллельная новинка» по версии auto.ru, я, честно говоря, верю с трудом.