С экс-начальника парковочного управления Смольного взыскали 1,3 млн рублей «теневой» выручки

С бывшего начальника Управления контроля эксплуатации и технического обслуживания парковок СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» Сергея Коршунова по иску прокуратуры Центрального района города взыскали 1,3 млн рублей незаконных доходов. Ранее его признали виновным и осудили на 2,5 лет колонии за мошенничество с использованием служебного положения.

«Из вступившего в законную силу приговора следует, что осужденный в период с июля по октябрь 2017 года, используя свои служебные полномочия, похитил более 1,3 млн. рублей. (…) В этой связи прокурор Центрального района направил в суд иск о взыскании с ответчика денежных средств в размере свыше 1,3 млн рублей в бюджета Санкт-Петербурга»,— говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Петербурга.

Сергей Коршунов предстал перед судом и был осужден в 2020 году за мошенничество и покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ). Как установил суд, в 2017 году он поручил подчиненным взимать плату за пользование парковками на Прудовой улице и в Предпортовом проезде без оформления чеков. Заработанные таким образом деньги Коршунов присвоил себе.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что поминутная оплата парковки со второго часа начет действовать в Петербурге с марта 2023 года.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте