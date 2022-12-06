Поминутная оплата парковки со второго часа начет действовать в Петербурге с марта

В Санкт-Петербурге со следующего года начнет действовать поминутная оплата парковки со второго часа. Правила вступят в силу уже с марта, сообщили 6 декабря в пресс-службе комитета по транспорту.

Чиновники также изменят схему дорожного движения в Адмиралтейском районе, где платная парковка появилась недавно. Там планируется изменить дорожную разметку, переставить дорожные знаки и организовать допместа для парковки инвалидов. Кроме того, в зоне платной парковки разместят дополнительные 100 паркоматов и более 1000 информационных табличек.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что комтранс отказался сделать платную парковку в центре Петербурга бесплатной по выходным.

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