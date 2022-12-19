Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает о легендах и кухне бывшего Кёнигсберга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

Калининград сегодня. Отправляемся в гости к хомлинам — это такие забавные местные домовые. Дедушка Карл, например — фигурку его вы увидите на Медовом мосту. Говорят, он мастерит янтарные и деревянные поделки и любит пить чай с мятой. На входе в Музей янтаря сидит бабушка Марта, его супруга. А внучок, морячок Витек, обустроился на набережной Петра Великого. Всего хомлинов семь, их фигурки установили в самых оживленных местах города. Обойдете всех — будет вам счастье в Новом году, не обойдете — все равно будет. Такой уж Калининград гостеприимный.

И погода здесь добрая, трескучих морозов на Балтике не бывает. Когда-то город назывался Кёнигсбергом, и до сих пор в нем проглядывается эдакая немецкая обстоятельность и готическое величие. Здесь все интересно — от экскурсий по старым улочкам Хуфена, Амалиенау и другим старым районам города до романтических прогулок по морскому побережью. Прибавьте сюда вкуснейшие ароматы местной кухни, музыку, фейерверки, и картина праздничного города перед вами. Хотя, конечно, о кухне надо бы подробнее.

Здесь и тройная балтийская уха, и бесподобные клопсы — нежнейшие тефтельки со сливочным пюре. А копченый угорь и балтийская корюшка — это с ума сойти как вкусно. А еще рулька, колбаски, цеппелины, героический суп флек, который уже несколько веков считается королем местных меню. Яблочный пирог в сеточку с корицей, марципаны… Только не нужно пытаться все это проглотить за один вечер. Ибо, как говорил великий гражданин этого города Иммануил Кант, «кто откажется от излишеств, тот избавится от лишений».

Кстати, сам философ знал толк в еде, обожал свежевыловленную треску и хотел даже написать «Критику кулинарного искусства», но не успел. Однажды я спросил у служащего Кафедрального собора: правда ли, что призрак Канта в новогоднюю ночь выходит из могилы и бродит по зданию, как у себя дома? Тот развел руками: что поделать — гений.