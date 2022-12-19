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Коммерсантъ FM
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Новосибирские власти решили увеличить запасы антибиотиков в регионе на фоне роста спроса

Резкий рост спроса на антибиотики в Новосибирской области стал предметом обсуждения на оперативном совещании у губернатора Андрея Травникова. Причиной роста стало распространение заболевания гриппом и ОРВИ.

Как сообщил в ходе заседания заместитель министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Максим Останин, в настоящее время в распоряжении аптек региона находится 86 тыс. упаковок антибиотиков. Это на 5% меньше, чем неделей ранее. По данным господина Останина, «соответствующих препаратов» нет в 3% точек продаж (всего их в области — 10,2 тыс.).

«В ближайшую неделю, до четверга, ожидается поставка 102 тыс. упаковок. При этом ситуация требует дополнительного внимания — за последние две недели фиксируется повышение спроса на детские лекарства»,— сказал чиновник. В свою очередь, министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов отметил, что «по антибактериальной терапии» медицинские организации располагают запасами в среднем на три месяца.

По итогам совещания Андрей Травников обратился к новосибирцам в своем Telegram-канале со словами о том, что, несмотря на имеющийся трехмесячный запас антибиотиков, перед Новым годом он будет увеличен. При этом он попросил жителей области не поддаваться ажиотажу.

По данным первого вице-мэра Новосибирска Бориса Буреева, в городе из-за заболевания воспитанников гриппом и ОРВИ закрыто 239 групп детсадов и 135 школьных классов.

О ситуации с заболеваемостью ОРВИ и гриппом читайте в материале «Ъ» «Как грипп после ковида».

Валерий Лавский, Новосибирск

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