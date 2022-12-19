Белгородский губернатор потребовал срочной перезагрузки системы оповещения при обстрелах

В Белгородской области власти намерены перезагрузить систему оповещения при обстрелах. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков на оперативном совещании.

По его словам, в результате вчерашнего обстрела Белгорода система отработала плохо. Оказалось, что SMS-сообщения приходили людям через полтора часа после обстрела. «Это, конечно, вызывает крайнее раздражение у людей. Мы с вами начинаем реагировать, когда взрыв раздается на земле», — сказал Вячеслав Гладков. Он отметил, что во время сентябрьских обстрелов Шебекино система работала лучше.

Первый вице-губернатор Андрей Мирошников пояснил, что задержки в том числе произошли из-за большого населения Белгорода: оповещать пришлось более 320 тыс. человек. В качестве меры по улучшению оперативности он предложил использовать акустическую систему оповещения: «У нас есть 11 мощных акустических систем, речевое сообщение можем доставить мгновенно».

В результате обстрелов Белгородской области 18 декабря один человек погиб, 12 получили ранения, а повреждены более сотни построек и автомобилей. Всего в облцентре, Белгородском и Краснояружском районе предстоит отремонтировать 83 жилых и промышленных объектов, а также 42 автомобиля.

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Владимир Зоркий