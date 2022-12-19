На Кубани за сутки зарегистрировали 40 случаев заболевания COVID-19

В Краснодарском крае за минувшие сутки зарегистрировали 40 новых случаев заболевания коронавирусом. По данным на 18 декабря, в регионе выявили 52 новых пациента.

В Краснодаре положительные тесты на коронавирус получили 12 человек, в Сочи и Динском районе — по пять. В Славянском и Ленинградском районах заболели по три человека. В Анапе, Новороссийске, Кавказском, Новокубанском муниципалитетах отметили по два случая заболевания. По одному новому пациенту обнаружили в Армавире, Геленджике, Курганинском, Новопокровском районах.

Всего с начала пандемии в Краснодарском крае подтвердили 343 323 случая заболевания COVID-19. С выздоровлением выписали 331 720 пациентов. Скончались 11 126 человек. Показатель заболеваемости равен 6040 случаям на 100 тыс. населения.

Анастасия Донскова

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