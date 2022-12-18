За минувшие сутки на Кубани выявили 52 заболевших коронавирусом

За минувшие сутки в Краснодарском крае выявили 52 заболевших коронавирусом, в числе которых оказалось трое детей. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Наиболшее число заболевших – в Краснодаре, здесь зафиксировано 15 случаев COVID-19. В остальных муниципалитетах – по четыре и менее.

Всего с начала пандемии в регионе подтвердили свыше 343 тыс. случаев коронавируса, из медучреждений выписано более 331679 тыс. человек, 11126 пациентов спасти не удалось.

На амбулаторном лечении сейчас находятся 377 человек, в стационарах - 101 человек. В тяжелом состоянии на ИВЛ – 3 пациента, сообщает оперштаб со ссылкой на данные регионального минздарава.

После пиковового роста в феврале 2022 года, когда показатель ежесуточного прироста почти достиг 5 тыс. человек, заболеваемость на Кубани к концу весны упала до уровня менее сотни случаев в день. С середины июля число инфицированных снова начало расти, достигнув к концу лета планки в 2189 случаев. С начала осени наметился тренд на постепенное падение заболеваемости, который сохраняется по настоящее время.

По информации федерального оперштаба, в России за минувшие сутки выявлено 7 222 новых случая COVID-19, госпитализировано 782 человека, выписано из лечебных учреждений 6 338 человек, подтверждён 51 летальный исход.

Михаил Волкодав

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