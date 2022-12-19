Врезаться в память

Билли Айлиш на церемонии «Оскар», Люси Бойнтон на Met Gala — «Коммерсантъ Стиль» вспоминает самые эффектные, эпатажные, яркие и безупречные бьюти-образы уходящего года.

Люси Бойнтон

Ежегодный Бал Института костюма — всегда зрелищное событие, для которого звезды не один месяц придумывают образы. В этом году дресс-код для Met Gala обозначили как «позолоченный гламур» в рамках темы «В Америке: Антология моды». Один из самых красивых и сложных бьюти-образов представила актриса Люси Бойтон. Автором ее во всех смыслах блестящего макияжа стала визажист Джо Бейкер, с которой Бойтон сотрудничает уже много лет.

Бейкер вдохновлялась блеском платья, поэтому использовала в макияже те же мотивы. На верхнем веке — накладные ресницы со стразами, а под нижним — аппликации из кристаллов в тон платью. Завершает образ лаконичное объемное каре.

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Фото: John Shearer / Getty Images Люси Бойнтон

Фото: John Shearer / Getty Images

Ким Кардашьян

На костюмированной вечеринке в честь Хеллоуина Ким Кардашьян появилась в образе Мистик из «Люди Икс». Звезда осталась верна себе: ее изготовленный на заказ латексный костюм идеально подчеркивает фигуру. За созданием грима Кардашьян обратилась к визажисту по спецэффектам Кей Си Муссман.

Гример использовала синюю краску для лица и специальные протезы, чтобы имитировать характерные чешуйки. Звездный стилист Крис Эпплтон использовал парик огненно-рыжего цвета.

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Фото: instagram@kimkardashian Ким Кардашьян

Фото: instagram@kimkardashian

Тейлор Свифт

Бьюти-образ для церемонии MTV Video Music Awards создавала Пэт Макграт. Несмотря на яркие акценты, макияж получился изысканным и лаконичным. На глазах — фирменные массивные стрелки Макграт, которые та создала для певицы лишь в виде контура из страз по мотивам платья. На губах — красная помада в классическом нарядном оттенке.

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Фото: Doug Peters / PA Images / Getty Images Тейлор Свифт

Фото: Doug Peters / PA Images / Getty Images

Зендея

Безупречный образ в духе старого Голливуда продемонстрировала Зендея на премии «Эмми». Актриса сотрудничала со стилистом Тони Мединой, специализирующимся по винтажным укладкам. Так, для красной дорожки был сделан высокий и пышный хвост с мягкой волной, украшенный черной лентой в цвет платья. Дополняет образ помада в нейтральном бежевом оттенке и тонкие черные стрелки.

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Фото: Frazer Harrison / Getty Images Зендея

Фото: Frazer Harrison / Getty Images

Билли Айлиш

На церемонии вручения премии «Оскар» певица появилась с новой стрижкой — черным каре. Челка уложена набок, рваные концы слегка закручены наверх — образ несет в себе флер королевы эмо-поп. Светлая кожа певицы особенно выигрышно смотрится на контрасте с цветом волос, поэтому визажист Роберт Рэмси не стал создавать какие-либо акценты вроде интенсивного румянца или подчеркивания скул. Подчеркнуты лишь глаза, а на губах — прозрачный блеск.

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Фото: Frazer Harrison / Getty Images Билли Айлиш

Фото: Frazer Harrison / Getty Images

Джулия Фокс

Благодаря Канье Уэсту весь мир заговорил о Джулии Фокс. Но главное здесь — это ее образ: экстремально массивные черные стрелки создала для модели Пэт Макграт. Впервые в этом образе Фокс появилась на показе Schiaparelli в Париже. С тех пор эти стрелки стали визитной карточкой ее образа. Если хочется повторить, то видео на эту тему предостаточно — первоисточник можно найти и у самой Фокс.

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Фото: Marc Piasecki / GC Images Джулия Фокс

Фото: Marc Piasecki / GC Images

Тильда Суинтон

Ни один образ Тильды Суинтон не остается незамеченным на красных дорожках. Появление на церемонии British Fashion Awards стало эпатажным во многом благодаря укладке.

Прическа Суинтон — это современная авторская интерпретация ирокеза в исполнении стилиста Деклана Шейлза. Верхняя часть волос разделена пополам и закручена в центр объемными волнами. В сети уже шутят, что укладка напоминает два круассана. Тем не менее была проделана сложная и кропотливая работа.

Макияж, как и всегда, минималистичен — лишь красная помада.

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Фото: Stephane Cardinale - Corbis / Corbis / Getty Images Тильда Суинтон

Фото: Stephane Cardinale - Corbis / Corbis / Getty Images

Флоренс Пью

Благодаря удачной стрижке-хамелеону «пикси» актриса каждый раз демонстрирует на красной дорожке что-то новое. Например, на церемонии вручения премии BAFTA Флоренс Пью появилась со сверкающей прической: уложенные назад волосы с влажным эффектом были украшены кристаллами. Особенно красиво смотрелась тонкая линия из стразов на проборе.

Дополнил образ макияж в бронзовой гамме с классическими стрелками.

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Фото: instagram@florencepugh Флоренс Пью

Фото: instagram@florencepugh

Леди Гага

Самый запоминающийся образ на премии Гильдии киноактеров представила Леди Гага. Ее свежий макияж вторил платью — белому, украшенному стразами. Ее платиновые волосы уложены в знаменитую голливудскую волну, а на глазах — белые тени с черной подводкой, которые повторяют форму глаз.

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Фото: Jeff Kravitz / FilmMagic Леди Гага

Фото: Jeff Kravitz / FilmMagic

Джулия Гарнер

«Злодей старой голливудской школы» — так описывает образ для актрисы Джулии Гарнер на гала-вечере LACMA Art визажист Ханг Ванго. Ярко-красная помада и интенсивный черный лайнер вокруг глаз смотрятся особенно контрастно на светлой коже Гарнер. Волосы собраны наверх с объемом на макушке.

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Фото: Steve Granitz / FilmMagic Джулия Гарнер

Фото: Steve Granitz / FilmMagic

Дженнифер Лопес

Один из самых долгожданных образов года — со свадьбы Дженнифер Лопес. Автором макияжа стала Мэри Филипс, которая использовала все любимые приемы Джей Ло: интенсивное контурирование, коричнево-розовую помаду, классические смоки с хайлайтером под бровями. Словно образ из фильма «Свадебный переполох». Укладку для певицы создавал Крис Эпплтон, создавший гладкий пучок.

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Фото: instagram@tombachik Дженнифер Лопес

Фото: instagram@tombachik

Зои Кравиц

Еще один запоминающий образ на церемонии вручения «Оскара» — у Зои Кравиц. Актриса отдала дань уважения Одри Хепберн, появившись на красной дорожке с фирменной укладкой актрисы — небольшой гладкий в сочетании с миниатюрной челкой, уложенной набок. Сходства в образе можно проследить и в широких бровях, на которых визажист Нина Парк сделала акцент. В остальном гамма макияжа сдержанная — это светло-розовая помада и тени в тон платью, а также крошечные тонкие стрелки.

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Фото: Mike Coppola / Getty Images Зои Кравиц

Фото: Mike Coppola / Getty Images

Кайя Гербер

Самые роскошные волосы на Met Gala были точно у Кайи Гербер. Именно копна длинных вьющихся волос, как у нимфы, сделала образ запоминающимся и притягательным. Автором укладки стал мастер укладок любой сложности Гвидо Палау. Макияж более скромный: стрелки, легкая дымка с мерцанием и розовая помада.

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Фото: Theo Wargo / WireImage Кайя Гербер

Фото: Theo Wargo / WireImage

Жанель Монэ

Эксцентричная певица и актриса по традиции представила самый непростой и яркий образ. На церемонии награждения CFDA она появилась с высокой прической — фактически вертикальным хвостом, основание которого закреплено множеством резинок, а кончик объемный и пушистый, в форме шара. Макияж, как и наряд, выполнен в черно-белой гамме — это ассиметричные стрелки с графичным акцентом на виске. Дополнили образ красная помада и красный лак для ногтей.

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Фото: Sean Zanni / Patrick McMullan / Getty Images Жанель Монэ

Фото: Sean Zanni / Patrick McMullan / Getty Images

Дарья Богомолова