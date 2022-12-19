Автобусное сообщение из Кургана в Тюмень отменили из-за гололеда

Ограничение движения пассажирского транспорта ввели на всех трассах, пролегающих через Курганскую область, в частности на автодороге из Кургана в Тюмень. По информации УГИБДД УМВД по Курганской области, угроза безопасности дорожного движения возникла в связи с выпадением снега, мокрого снега, порывами ветра до 15 м/с, а также перепадом температуры и образованием гололедицы на проезжей части.

Ограничение введено на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения Р-254 «Иртыш» Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск (с км 55+450 по км 465+331, Р-254 «Иртыш»), подъезд к Тюмени (с км 0+000 км по км 91+462, Р-254 «Иртыш»), подъезд к городу Ишим (с км 396 +480 по км 479 +600, Р-254 «Иртыш»), Р-354 Екатеринбург – Шадринск – Курган, а также на всех автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Курганской области.

«Внимание! Сложные дорожные и погодные условия на федеральных автодорогах Тюмень-Омск и Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск в Ишимском и Абатском районах. Здесь идет дождь, который в любой момент может сформировать ледовую корку на трассах. Инспекторы ДПС предупреждают водителей о необходимости сбавить скорость и избегать резких маневров»,— предупредили также в ГИБДД по Тюменской области.

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Диана Сунагатуллина