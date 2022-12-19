ГИБДД закрыла движение для автобусов на трассе из Екатеринбурга в Курган из-за снегопада

Утром в понедельник, 19 декабря, ГИБДД закрыла движение для пассажирского транспорта по трассе Р-354 «Екатеринбург-Курган» с км 125+421 по км 356+282. Как рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области, решение принято из плохой погоды в Курганской области — обильных снегопадов, дождя, перепадов температуры от - 7 до 0 градусов, сильного ветра до 15 м/с.

В целом движение для автобусов было закрыто на всех трассах, пролегающих через Курганскую область, а также на всех автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения региона.

Свердловская ГИБДД рекомендует автомобилистам отказаться от поездок в Курганскую область, а если такой возможности нет, то двигаться с пониженной скоростью и исключить маневрирование

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