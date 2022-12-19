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Коммерсантъ FM
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Бизнес подстроился под снегопад

С какими проблемами столкнулись предприниматели из-за погоды в столице

На этой неделе снегопады в Москве не прекратятся, а город встанет в предновогодних пробках. В выходные на столицу обрушилось рекордное количество осадков. Только за 17 декабря выпала треть месячной нормы. А к утру 19 декабря сугробы в столице превысили 40 см — такого не было в середине первого зимнего месяца с начала 1940-х.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По прогнозам синоптиков, в предстоящие дни метель ослабнет. Однако снег продолжит идти практически каждый день, что усложнит работу коммунальных служб. Впрочем, москвичи и так жалуются на их работу, в соцсетях появляются кадры нечищеных дворов и магистралей.

Как в Москве убирали снег

Как в Москве убирали снег

Власти предупреждают, что на этом фоне движение в городе может быть затруднено. Не только из-за погоды, но и из-за предновогоднего шопинга, сообщил главный специалист дежурной смены ЦОДД Денис Исаев: «Поездок на личном транспорте по городу станет больше, а самая серьезная загруженность придется на 22-28 декабря.

Вечерние часы пик будут начинаться раньше — около 15 часов — и продолжаться до 20:30. Если погода ухудшится, движение транспорта замедлится сильнее. Сложнее всего будет в центре и у крупных торговых центров. Рекомендуем заранее подумать о подарках, а в часы пик пользоваться городским транспортом, чтобы сэкономить время в пути. С 31 декабря начнутся выходные дни, движение транспорта на дорогах станет свободнее, без серьезных затруднений».

“Ъ FM” поинтересовался у столичных бизнесменов, как снегопады и предновогодний ажиотаж скажутся на их работе. В транспортных компаниях рассказали, что, несмотря на непогоду и пробки, справляются с доставкой заказов.

Впрочем, им приходится прибегать к помощи дополнительных сотрудников и продлевать работу складов, которые сейчас переполнены, отмечает генеральный директор «Оптимальной логистики» Георгий Властопуло: «Продлим работу транспорта и складских помещений, специалистов на таможне. Сейчас спрос высокий — стандартно плюс 30% к обычному логистическому сезону. Грузы нужно быстро доставить и выдать.

Европа со следующей недели уходит на рождественские каникулы, нам нужно быстро вывезти все, что осталось на территории ЕС. Транспортные расходы обойдутся чуть дороже. Часть логистических компаний, у которых выстроены процессы и нормальное финансовое планирование, получили дополнительную прибыль. При этом логистическим компаниям грех жаловаться — они закрывают год с достаточно неплохими доходами».

Впрочем, многие бизнесмены относятся к последним неделям декабря с оптимизмом. Например, у продавцов бытовой техники и гаджетов предновогодний сезон увеличивает продажи как минимум на треть.

С другой стороны, в торговых центрах из-за непогоды клиентов заметно меньше, сетует генеральный директор Finn Flare Ксения Рясова: «Очевидно, что у нас эти выходные оказались провальными из-за снегопада. Трафик в моллах очень низкий. Сроки доставки из-за аномальных погодных условий тоже увеличиваются в среднем на 50%».

С трудом доходят посылки и до пунктов выдачи заказов, здесь принимают отправления с опозданием как минимум на те же два-три дня. Поэтому с выбором предновогодних подарков владельцы ПВЗ рекомендуют не затягивать.

Почему пустеют торговые центры

Почему пустеют торговые центры

Уже сейчас из-за непогоды и возросшего трафика партнеры маркетплейсов едва справляются с работой, предупреждает владелец сети пунктов выдачи Артем Бобцов: «Рост нагрузки на пункты выдачи вырос примерно в два раза, на особо популярных ПВЗ — даже в три. К сожалению, поставки с центральных складов маркетплейсов часто опаздывают. Места хватает с трудом. На некоторых пунктах выдачи свободные полки давно закончились.

Надо понимать, что в целом все пункты выдачи рассчитаны на средний товарооборот в районе 250-300 посылок в день, а сейчас некоторые ПВЗ выдают по 800-900, а в среднем по 500-600 заказов. Уже сейчас все выводят дополнительных сотрудников, помощников, платят за дополнительные смены, за переработки, потому что многие отправления с центральных складов приходится принимать уже после окончания рабочего дня».

Активируются на рынке вакансий сейчас и коммунальные службы. СМИ выяснили, что новых дворников ищет большинство столичных компаний в сфере ЖКХ. Зарплата — не меньше 40 тыс. руб., но график работы практически круглосуточный. На расчистку снега могут вызвать в любое время.

В усиленном режиме работают и предприниматели, которые готовы вызволить из сугробов автомобили, придомовые территории и предоставляют в аренду снегоуборочную технику. Спрос, как и цена на их услуги выросла в два-три раза.

Как Москву занесло снегом

Как Москву занесло снегом

В одной из компаний “Ъ FM” рассказали, сколько придется заплатить владельцу подмосковного коттеджа: «Процесс займет минимум одну смену, которая составляет семь часов, но сейчас в подарок мы даем еще час бесплатно. 60 минут работы техники стоит 2 тыс. руб. Плюс потребуется еще и трал, так как погрузчик по таким дорогам не ездит. В одну сторону до Красногорска он обойдется в 20-35 тыс. руб. Работа самого погрузчика — это 3 тыс. руб. в час. В итоге сумма составит примерно 60-70 тыс. руб.».

На этой неделе в Москву придут не только снегопады, но и оттепель. По прогнозам синоптиков, уже к середине недели дневная температура в столице поднимется до +2 …+4 градусов. Впрочем, ближе к Новому году в столицу вернутся морозы, а снегопад стихнет.

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Снегопад в Москве

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Москвичи в заснеженном дворе

Москвичи в заснеженном дворе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Водитель очищает от снега припаркованный автомобиль

Водитель очищает от снега припаркованный автомобиль

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Сотрудник коммунальных служб убирает снег

Сотрудник коммунальных служб убирает снег

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Москвичи во время снегопада

Москвичи во время снегопада

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Женщина идет по сугробам

Женщина идет по сугробам

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Заснеженные припаркованные автомобили

Заснеженные припаркованные автомобили

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Сотрудники коммунальных служб Москвы

Сотрудники коммунальных служб Москвы

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Водитель очищает от снега припаркованный автомобиль

Водитель очищает от снега припаркованный автомобиль

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Женщины идут кататься на лыжах

Женщины идут кататься на лыжах

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Снегопад в Москве

Снегопад в Москве

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Горожане катаются на санях в парке «Коломенское»

Горожане катаются на санях в парке «Коломенское»

Фото: Коммерсантъ / Иван Шаповалов  /  купить фото

Заснеженные припаркованные автомобили

Заснеженные припаркованные автомобили

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

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Москвичи в заснеженном дворе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Водитель очищает от снега припаркованный автомобиль

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Сотрудник коммунальных служб убирает снег

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Москвичи во время снегопада

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Женщина идет по сугробам

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Заснеженные припаркованные автомобили

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Сотрудники коммунальных служб Москвы

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Водитель очищает от снега припаркованный автомобиль

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Женщины идут кататься на лыжах

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Снегопад в Москве

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Горожане катаются на санях в парке «Коломенское»

Фото: Коммерсантъ / Иван Шаповалов  /  купить фото

Заснеженные припаркованные автомобили

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

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