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Коммерсантъ FM
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В российских аптеках вырос спрос на антибиотик для лечения пневмонии

В российских аптеках резко вырос спрос на флуимуцил-Антибиотик ИТ, а цена на него растет, сообщает РБК. Это антибиотик на основе тиамфеникола, который применяют при лечении инфекций дыхательных путей, ларинготрахеитов, бронхитов и пневмоний.

РБК ссылается на данные крупнейших аптек. В аптеке A.v.e препарата нет в наличии, также его не удалось заказать на сайтах «36,6», «Планеты здоровья», «Аптеки 5+», «Сбер Еаптеки» и «Аптеки.ру» (проект «Катрена»). В сети «Неофарм» была 71 упаковка в четырех аптеках, но там уточнили, что после заказа нужно ждать СМС с подтверждением, так как фактически препарата может не быть в наличии. Аналогичный ответ дали в «Столичках». В сети «Мегаптека.ру» препарат был доступен в 18 точках, в сети «Ригла» — в 2, в «ЗдравСити» — в 7.

Сооснователь и генеральный директор агрегатора «Мегаптека.ру» (в него входят 25 тыс. аптечных точек в 78 регионах) Дмитрий Чирков заявил РБК, что в ноябре продажи флуимуцила-антибиотика ИТ выросли втрое по сравнению в октябрем. По его словам, в декабре уже зафиксирован пятикратный рост продаж.

По данным RNC Pharma, флуимуцил-антибиотик ИТ подорожал с 745 руб. за упаковку в марте 2021 года до 944 руб. В справочной AptekaMos.ru самая высокая цена на препарат — 2500 руб.

За прошлую неделю заболеваемость гриппом в России увеличилась на 35%. В Ростовской области эпидпорог по гриппу и ОРВИ с начала декабря превышен на 123%, в Санкт-Петербурге — почти на 80%, в Свердловской области — на 70%. Лидирует среди сезонных вирусов свиной грипп, сказал глава Минздрава Михаил Мурашко.

Подробности — в материале «Ъ» «Вирусы взялись за старое».

Лаура Кеффер

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