«Адвокаты ЕПАМ всегда настроены на результат»

Адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» (АБ ЕПАМ) существует с 1993 года, в наступающем году ЕПАМ отмечает 30-летний юбилей. На протяжении всего этого времени Бюро остается безусловным лидером рынка, продолжающим идти вперед даже в условиях идеального шторма. О том, что лежит в основе доверия клиентов, с какими запросами сегодня приходит бизнес, о кафедре ЕПАМ в Высшей школе экономики и главных принципах Бюро “Ъ” рассказывает управляющий партнер московского офиса, соруководитель судебно-арбитражной практики Денис Архипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Управляющий партнер московского офиса АБ ЕПАМ Денис Архипов

Фото: Предоставлено ЕПАМ Управляющий партнер московского офиса АБ ЕПАМ Денис Архипов

Фото: Предоставлено ЕПАМ

— 2022 год выдался для российского бизнеса непростым. На ваш взгляд, изменился ли за этот год уровень конфликтности деловой среды?

— Во время коронавирусной пандемии, память о которой еще свежа, уровень конфликтности снизился, и мы в Бюро отмечали высокий процент мировых соглашений: перед лицом общего экзистенциального вызова стороны стали активнее договариваться. Поэтому в марте этого года у нас было ощущение, что бизнес поставит конфликты на паузу и на некоторое время замрет. Однако компании продолжают спорить и судиться, несмотря на сложную внешнюю обстановку.

Число конфликтов не уменьшилось — скорее, наоборот, уход иностранного бизнеса и замещение его российским создают базу для новых споров.

Сейчас мы наблюдаем за появлением нового класса собственников — менеджеров, ставших владельцами иностранного бизнеса на время или же навсегда. И главная задача, которая стоит перед нами,— помочь им удержать активы в текущей конкурентной обстановке, защитить от рейдерских атак.

— Как новая реальность корректирует потребность бизнеса во внешней правовой поддержке?

— В условиях кризиса экономика начинает сжиматься, и компании стремятся сокращать расходы на юристов, закрывая больше потребностей самостоятельно, что ведет к снижению спроса на рутинную правовую работу. Кроме того, во многих компаниях созданы сильные юридические отделы, которые очень хорошо справляются со стандартными вопросами. Тем не менее, когда бизнес сталкивается с необычной задачей или экзистенциальной угрозой, он, безусловно, идет за помощью к внешним консультантам. За счет разнообразия клиентов, правовых ситуаций и направлений работы у адвокатов Бюро сформировался богатый межотраслевой опыт и широкий кругозор. Это позволяет нам находить правовые решения, которые неочевидны менеджменту или владельцам бизнеса, находящимся «внутри» проблемы. Именно эта роль адвоката остается неизменно ценной.

Сегодня беспрецедентные по масштабу и значению изменения в бизнес-среде, а также постоянно меняющееся законодательство накладывают дополнительную, зачастую персональную ответственность на бизнес и руководство. И наша задача — дать им практический совет, как в условиях «новой» реальности не просто остаться на плаву, но и сохранить эффективность. Количество подобных поручений к адвокатам ЕПАМ только растет.

— К вопросу о стоимости: ЕПАМ сохраняет прежние ставки?

— Стоимость нашей правовой поддержки осталась прежней, но мы пошли навстречу нашим доверителям в вопросах формы оплаты. В марте из-за резкого роста курса доллара как одну из опций для резидентов мы ввели стандартные рублевые ставки, после падения курса они сохраняются, и часть доверителей выбирает именно их. При этом сегодня традиционный вопрос стоимости отходит для доверителя на второй и третий план, так как цена ошибки или промедления — вопрос существования компании.

— В условиях неопределенности и трансформации российской экономики меняются и запросы клиентов. Как в ответ на это меняется работа Бюро?

— Из-за изменения клиентского спроса у нас, к примеру, выросла банковская практика, подхватившая часть работы ушедших иностранных юридических фирм — тех, что покинули рынок по-настоящему, а не трансформировались в локальные фирмы с новым названием. По той же причине, а также из-за отказа иностранных фирм работать с российскими клиентами, сегодня очень востребовано консультирование по английскому праву. Наша практика международных споров, руководитель которой Евгений Ращевский — солиситор по английскому праву, подхватила работу так называемых ильфов. Команда, в составе которой как иностранные юристы, так и специалисты с квалификацией по иностранному праву, закрывает эту важную область клиентских потребностей. У Бюро также появился новый блок работы, который загрузил команду юристов антимонопольной практики,— согласование с правительственной комиссией сделок с участием лиц из «недружественных» стран. Мы уже провели ряд успешных сделок, многие из которых освещались публично.

— Два кризиса подряд научили клиентов быть готовыми к визиту «черных лебедей». Стали ли они иначе воспринимать роль адвоката?

— Главное остается неизменным и во время кризисов: как любит напоминать один из сооснователей Бюро Дмитрий Афанасьев, клиентам нужны глубокая экспертиза, практический подход и взвешенные суждения (judgment), которые и формируют для клиента «добавленную стоимость».

Последние два года турбулентности подтверждают, что гибкость, адаптивность, способность быстро принимать качественные решения уже не столько конкурентные преимущества, сколько обязательные условия для работы в обстановке неопределенности и постоянных изменений.

— Что в 2022 году для юридической фирмы оказалось неожиданно важным?

— Крайне важно иметь развитую сеть иностранных контактов. До февраля 2022 года мы видели, как спрос на российских юристов, управляющих судебными и арбитражными процессами за рубежом, неуклонно снижался: крупные клиенты создавали собственные команды, самостоятельно справлявшиеся с этой функцией, и им было сложно объяснить ценность работы через «посредника».

Сегодня далеко не все клиенты могут легко нанять иностранного юриста: большинство зарубежных юридических фирм отказались работать с российским бизнесом. Но в связи с ограничительными мерами, а также арестами активов, различными иностранными судами, возникающими из-за взаимного нарушения обязательств, без иностранных юристов не обойтись.

Уникальность текущей ситуации заключается в том, что, с одной стороны, приходится убеждать клиента положиться на рекомендуемую фирму, а с другой — убеждать фирму взять нового клиента. В этих условиях вопрос наработанного годами доверия между российской и иностранной юрфирмами играет первостепенную роль.

— В 2023 году АБ ЕПАМ отмечает 30-летие. На протяжении всего этого времени вы бессменный лидер юридического рынка. Что лежит в основе доверия к Бюро со стороны клиентов?

— 30 лет — серьезный возраст для российской фирмы. На нашем примере можно фактически изучать развитие рынка юридических услуг.

Из того хаоса, что царил на рынке в 1990-е годы, партнеры-сооснователи создали упорядоченную структуру — со временем она совершенствовалась, обрастала административным персоналом, разнообразными сервисами и постепенно превратилась в фирму полного цикла, оказывающую комплексную правовую поддержку и способную закрыть своими силами любые запросы доверителя.

Принцип, на котором основано Бюро,— связать воедино международные стандарты и навыки адвокатской практики, приобретенные членами фирмы в результате обучения и работы за рубежом, глубокое понимание российских реалий, безупречное знание права, опыт юристов старшего уровня и энергию молодого поколения, а также важнейшее для адвокатов Бюро качество — смекалку (то есть когда из двух палок рождается костер). И, конечно, все наши знания и опыт не возникли «из ниоткуда» — мы росли вместе с нашими клиентами, работая по наиболее крупным и значимым для страны проектам.

Мы следуем за интересами доверителей — и это не пустые слова. Например, многие наши клиенты обратили внимание на Эмираты и столкнулись там с рядом трудностей, в первую очередь им сложно выбрать из неизвестных местных юрфирм те, которые действительно могут помочь. Поэтому мы углубляем знание этого рынка, чтобы и там выполнять ту же функцию, что и в России: решать проблемы клиентов в практической плоскости.

— Основа успеха фирмы — ее сотрудники. Шанс присоединиться к команде адвокатов Бюро есть только у лучших из лучших?

— Да, и мы всегда придерживались этого принципа. В отличие от многих западных фирм, которые нанимали себе сотрудников, в первую очередь оценивая их знание иностранного языка, для нас в приоритете — знание юристом права, а владение иностранными языками — обязательное, но вторичное требование. За долгие годы работы я убедился в правильности такого подхода. Учить язык параллельно с работой возможно, но работать в адвокатском бюро без блестящего знания права — абсурд.

— А как в Бюро может прийти молодой юрист, выпускник вуза? Следите ли вы за подающими надежды студентами?

— ЕПАМ традиционно тесно связан с академическим миром. Более того, у каждого юриста в карьере наступает этап, когда ему хочется поделиться накопленным опытом. Многие партнеры, советники и старшие юристы ЕПАМ — действующие преподаватели в МГУ, МГЮА, НИУ ВШЭ, МГИМО, занимаются научной деятельностью, возглавляют магистерские программы. Конечно, это хорошая возможность общаться с перспективными студентами.

Мы также приглашаем талантливых учащихся начиная с третьего курса на двух-трехмесячную стажировку в Бюро, по результатам которой лучшие получают возможность перейти в штат. Такая практика «просеивания песка в поисках золота» приносит свои плоды.

В 2021 году факультет права НИУ ВШЭ предложил нам, как лидерам рынка, создать базовую кафедру АБ ЕПАМ, на которой адвокаты Бюро в рамках мастер-классов делились бы со студентами практическими навыками. Мы открыли кафедру в сентябре прошлого года и за два семестра провели семинары по десяти отраслям права. Формат мастер-класса позволяет даже самым загруженным юристам найти время на подготовку и затем в качестве, можно сказать, ментора презентовать студентам свои рабочие ноу-хау.

В моей юности бытовало выражение «забудьте все, чему вас учили». Основная цель нашего проекта, напротив, дать слушателям азы профориентации, теории достаточно и в рамках обязательной учебной программы. Когда выпускники впервые приходят на работу, они не всегда понимают, чем конкретно будут заниматься. Мы же рассказываем, как составлять юридические документы, как построить выступление в суде, говорим про биллинг, развитие личного бренда и в целом о том, как преуспеть в юрфирме, то есть делимся ценной и актуальной информацией, которой владеют практикующие юристы. В этом учебном году помимо мастер-классов мы запустили формат проектного обучения, который подразумевает, что студенты при поддержке наставников от НИУ ВШЭ и Бюро будут в командах работать над проектами по решению задач юридической практики. В следующем семестре в рамках базовой кафедры мы планируем запустить курс подготовки студентов к участию в муткортах — студенческих правовых конкурсах, моделирующих судебные заседания.

Что касается поиска старших кадров, исторически мы очень редко искали юристов старшего уровня на рынке. Мы ориентируемся главным образом на профессиональное продвижение внутри Бюро, и большинство молодых партнеров Бюро — те, кто дорос до этой позиции внутри фирмы.

— Так же, как и вы?

— Мой случай скорее исключение. В ЕПАМ меня пригласили работать уже на позицию старшего юриста. В том числе потому, что до этого мы с адвокатами Бюро часто работали над одними и теми же проектами, но по разные стороны баррикад. Получается, что наши ценности и подход совпали.

— Вы прошли путь в ЕПАМ от старшего юриста до управляющего партнера московским офисом за 12 лет. Насколько сильно поменялась работа Бюро после того, как вы помимо судебной работы взяли на себя функцию управленца?

— В эту должность я вступил с 1 января 2022 года, так что выводы пока делать рано. (Смеется.) Поскольку я давно работаю в ЕПАМ, принимать участие в развитии корпоративной культуры и решении административных вопросов я начал еще до того, как занял текущую позицию. Поэтому, когда я стал управляющим партнером московского офиса, не было необходимости в резких переменах. У меня есть принцип, которым я руководствуюсь в работе: если процесс отлажен и работает — лучше его не нарушать, десять раз подумать, прежде чем что-то изменить. Такой подход может показаться инертным, но жизнь доказывает его эффективность.

— Правда ли, что хороший юрист посвящает работе все время?

— Здесь действует своего рода естественный отбор: в Бюро выживают и растут наиболее мотивированные, в хорошем смысле этого слова карьеристы: работоспособные, амбициозные юристы. И если человек чрезмерно увлечен хобби и различными внерабочими мероприятиями, у него мало шансов продвинуться по карьерной лестнице. У наших доверителей сложные, неординарные задачи, которые требуют постоянной вовлеченности адвоката вне зависимости от времени суток и дня недели. Если 1 января клиенту необходимо собрать срочное совещание, конечно, мы это сделаем. А для этого важно, чтобы было на кого положиться, чтобы все юристы в команде исповедовали одни ценности. Главное вознаграждение — драйв от успешно завершенных проектов.

— Как вы справляетесь со столь высоким уровнем психологической нагрузки?

— Вообще, соотношение работы и личной жизни за ее пределами — это главная сложность юридического консалтинга. Лично мне перезагружаться помогают стендовая стрельба и фридайвинг. И тот, и другой виды спорта учат доверять себе, полагаться на свою интуицию и, главное, уметь расслабляться. Как только начинаешь задумываться над тем, что делаешь, присматриваться, пытаться получше прицелиться — промахиваешься или, как в случае с фридайвингом, расходуешь лишний кислород. А благодаря спорту понимаешь, что любая паника идет во вред, в то время как спокойствие помогает достигать результата.

Доверители вкладывают в нас надежду такой силы, что она обязывает нас побеждать. К тому же часто клиенты обращаются к нам в последний момент, когда впереди остается только Верховный суд и они видят в нас буквально последнюю возможность — примерно так пациенты со сложным заболеванием приходят к известному хирургу. И вот это давление — «обязательно выиграть» — в нашей профессии с психологической точки зрения самый сложный момент. Адвокаты Бюро всегда настроены на результат, а не на процесс — наверное, во многом именно за это нас ценят на рынке.

Юлия Карапетян