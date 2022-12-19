Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Российские банки до конца зимы обязаны внедрить оплату по Mir Pay

К марту сервис Mir Pay для оплаты в интернете будет обязательным для кредитных организаций, участвующих в платежной системе (ПС) «Мир». Об этом сообщили в пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК). Mir Pay — приложение платежной системы «Мир» для бесконтактной оплаты смартфоном.

В НСПК заявили, что все банки еще в августе были предупреждены о новом требовании. «Требование по поддержке технологии оплаты с помощью Mir Pay в среде электронной коммерции (на сайтах и в мобильных приложениях) является обязательным для эквайреров—участников платежной системы "Мир"»,— сказали «РИА Новости» в НСПК.

В сентябре Минфин США пригрозил санкциями за обслуживание карт «Мир». После этого карты отказались принимать банки Шри-Ланки, несколько банков Турции и Киргизии. РБК сообщал, что два крупных российских банка хотят установить в «дружественных» странах свои POS-терминалы для приема карт «Мир».

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...