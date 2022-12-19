Российские банки до конца зимы обязаны внедрить оплату по Mir Pay

К марту сервис Mir Pay для оплаты в интернете будет обязательным для кредитных организаций, участвующих в платежной системе (ПС) «Мир». Об этом сообщили в пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК). Mir Pay — приложение платежной системы «Мир» для бесконтактной оплаты смартфоном.

В НСПК заявили, что все банки еще в августе были предупреждены о новом требовании. «Требование по поддержке технологии оплаты с помощью Mir Pay в среде электронной коммерции (на сайтах и в мобильных приложениях) является обязательным для эквайреров—участников платежной системы "Мир"»,— сказали «РИА Новости» в НСПК.

В сентябре Минфин США пригрозил санкциями за обслуживание карт «Мир». После этого карты отказались принимать банки Шри-Ланки, несколько банков Турции и Киргизии. РБК сообщал, что два крупных российских банка хотят установить в «дружественных» странах свои POS-терминалы для приема карт «Мир».

Лаура Кеффер